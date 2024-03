Questo incredibile metamateriale è stato ispirato alla pelle del polpo

Un team di ricercatori sudcoreani ha realizzato una scoperta senza precedenti, sviluppando il primo materiale multifunzionale programmabile al mondo, capace di trasformarsi e modificare le proprie proprietà meccaniche in tempo reale. La musa ispiratrice di questa innovazione è stata una creatura sorprendentemente versatile: il polpo.

Questo nuovo metamateriale supera i confini dei materiali tradizionali e apre le porte a infinite possibilità in settori che necessitano di una rapida adattabilità, come la robotica. Le macchine morbide, o soft machines, pur avendo apportato significativi progressi, hanno sempre trovato ostacoli nell'adattarsi con prontezza ai cambiamenti dell'ambiente circostante, a causa di limitazioni nella regolazione in tempo reale delle loro proprietà e funzionalità.

Questa barriera sembra ora essere stata abbattuta. Il materiale, programmabile digitalmente, vanta prestazioni meccaniche notevoli, come la capacità di cambiare forma e memoria, di rispondere a stress e deformazioni, e di modificare il proprio rapporto di Poisson (che indica come varia la sezione trasversale di un corpo deformabile quando viene allungato) quando sottoposto a carico di compressione.

Tra le sue applicazioni, il materiale dimostra capacità di assorbire e trasmettere energia in modo regolabile e riutilizzabile, segnando un passo avanti verso lo sviluppo di robot morbidi completamente adattivi e macchine interattive intelligenti. La squadra, guidata dal Professor Jiyun Kim dell'Università di Scienza e Tecnologia di Ulsan (UNIST), ha adottato un approccio innovativo, impiegando pattern di rigidità grafici per consentire una ricca reconfigurabilità della forma del materiale.

Questo consente di alternare indipendentemente tra stati di rigidità "binari digitali" (ovvero stati morbidi o rigidi) delle unità costituenti il materiale, all'interno di una struttura semplice con vuoti ellittici (non sarebbe il primo metamateriale da tenere sott'occhio). "Il materiale che abbiamo sviluppato può implementare le caratteristiche desiderate in pochi minuti, senza necessità di hardware aggiuntivo" afferma Jun Kyu Choe, primo autore dello studio. "Ciò apre a nuove possibilità per materiali avanzati adattivi e lo sviluppo futuro di robot adattivi."

Il team ha dimostrato il potenziale del materiale attraverso un "materiale adattivo per l'assorbimento di shock", che regola le sue proprietà in risposta a impatti improvvisi, limitando il rischio di danni o lesioni. Successivamente, il materiale è stato trasformato in un "materiale per la trasmissione della forza", capace di erogare forza nei luoghi e nei momenti desiderati.

Inserendo comandi digitali specifici, può azionare interruttori LED adiacenti, permettendo un controllo preciso dei percorsi di trasmissione della forza.