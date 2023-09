Un'incredibile meteora ha illuminato di verde il cielo della Turchia, ecco il video

Similmente alla meteora avvistata in Europa di qualche mese fa, una nuova e stupefacente palla di fuoco si è disintegrata sopra la Turchia, illuminando il cielo notturno di un intenso colore verde. L'evento inaspettato è stato catturato in un video particolarmente affascinante.

L'autore del filmato (che potete osservare in calce alla notizia) si chiama Onur Kaçmaz ed ha immortalato la meteora per puro caso, la sera del 2 settembre.

Secondo l'American Meteor Society, una meteora può essere definita come una "palla di fuoco" nel caso essa appaia più luminosa di Venere; ciò significa che anche in un cielo diurno, sarebbe perfettamente visibile. Sembra essere proprio questo il caso, trattandosi di una roccia di notevoli dimensioni che si è illuminata in seguito alla frizione causata dall'atmosfera.

Di norma le meteore cominciano a risplendere quando gli strati esterni vengono strappati via al contatto con l'atmosfera terrestre, lasciando il loro nucleo metallico scoperto, facendolo bruciare a causa del surriscaldamento. Il vivido colore verde è dovuto all'ardere di materiali come il nickel e il ferro, i quali compongono per la maggior parte i nuclei dei meteoriti.

Nonostante eventi di questo tipo potrebbero potenzialmente creare dei danni, fortunatamente non sembrano esserci feriti. Dopotutto, questa palla di fuoco era ben più piccola del meteorite esploso in Chelyabinsk, in Russia, nel 2013.

L'onda d'urto creata dall'esplosione di allora fu particolarmente disastrosa, equiparabile a circa 500 chilotoni di TNT - ovvero 30 volte l'energia rilasciata dalla bomba su Hiroshima.