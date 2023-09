Incredibile! Questa montagna è stata divisa in due da un meteorite

Una montagna che si erge maestosa sotto il cielo è sicuramente un simbolo di forza e stabilità che ha resistito alla prova del tempo. Ora immaginate che questa montagna venga letteralmente divisa in due da una forza cosmica inarrestabile. È esattamente ciò che è accaduto alla montagna Baijifeng nel nordest della Cina.

Secondo una ricerca recentemente pubblicata, gli scienziati del Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research di Shanghai hanno scoperto che la divisione della montagna in due cime distinte, conosciute come Front Baijifeng e Rear Baijifeng, è stata causata da un meteorite che ha colpito la Terra milioni di anni fa.

La scoperta è stata fatta grazie all'analisi di strane rocce di arenaria localmente chiamate "pietre celesti", che hanno rivelato tracce di "metamorfismo da shock" nel quarzo, un segno inequivocabile dell'impatto di un meteorite. Questa scoperta non solo getta luce su un fenomeno geologico affascinante, ma apre anche nuove strade per la comprensione degli impatti meteoritici e della loro influenza sul paesaggio terrestre.

La data esatta dell'impatto rimane un mistero, ma gli autori suggeriscono che possa essere relativamente recente, basandosi su un confronto con un altro sito d'impatto in Cina. Quello che è certo è che la montagna Baijifeng è un esempio spettacolare di come le forze dell'universo possano plasmare e trasformare il nostro mondo in modi che sfidano la nostra comprensione.

