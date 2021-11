Un incredibile mosaico romano è stato scoperto sotto un terreno del Regno Unito

La storia è intorno a noi e soprattutto... sotto di noi. Nel Regno Unito, infatti, è stata condotta la scoperta di un mosaico romano sotto un terreno coltivato del Regno Unito, definita la più "emozionante" scoperta dell'ultimo secolo. Il motivo è presto detto: l'opera contiene scene dell'Iliade di Omero.

"I nostri precedenti scavi in ex ville romane sono stati in grado di catturare solo immagini parziali di insediamenti come questi; quello di oggi sembra essere un esempio molto ben conservato di una villa nella sua interezza", ha affermato John Thomas, vicedirettore dei servizi archeologici dell'Università di Leicester (ULAS). Un grande rinvenimento che rende il 2021 un anno ricco per l'archeologia, così come la scoperta del mosaico più antico del mondo in Turchia.

La scoperta di questo manufatto archeologico è ancora più incredibile, perché è stato portato alla luce in modo "casuale". A scoprirlo è stato Jim Irvine, figlio del proprietario del terreno, mentre camminava per i campi nel 2020. Durante la sua passeggiata, Irvine ha dichiarato di essersi imbattuto in un insolito pezzo di ceramica in mezzo al grano.

Curioso della sua scoperta, Irvine ha utilizzato delle immagini satellitari che hanno permesso al figlio del proprietario terriero di osservare un chiaro segno della presenza di un "ritaglio". Così, dopo aver contattato gli esperti, gli archeologi dell'Università di Leicester sono riusciti ad ottenere finanziamenti per condurre delle indagini archeologiche e hanno iniziato i loro scavi.

La fatica ha dato i suoi frutti, poiché è stato infine rivelato un mosaico romano di 11 per 7 metri che narra la storia del famosissimo eroe greco Achille (la storia narrata da Omero nell'Iliade, non il paradosso di Achille e la tartaruga). L'opera d'arte risale tra III e IV secolo d.C. e si pensa si trovasse all'interno di una sala di pranzo o di un salotto in cui si intavolavano discussioni.