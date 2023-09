Incredibile, la NASA è riuscita a produrre ossigeno su Marte

A bordo del rover Perseverance, un avanzato dispositivo progettato dalla NASA è riuscito sorprendentemente a generare ossigeno per diverse ore. Dopo essersi rivelato un valido strumento già in passato, il cosiddetto MOXIE ha terminato la sua missione, superando le aspettative degli scienziati.

Non solo i primi astronauti a raggiungere Marte saranno tutte donne, ma quando per la prima volta respireranno aria sul Pianeta Rosso, potranno ringraziare il successo di questi esperimenti iniziali.

"Le incredibili performance di MOXIE mostrano che è fattibile estrarre ossigeno dall'atmosfera di Marte - il quale potrebbe fornire aria respirabile e anche propellente per razzi per i futuri astronauti," ha affermato la vice amministratrice della NASA Pamela Melroy.

Fin dal suo arrivo con Perseverance, MOXIE ha generato un totale di 122 grammi di ossigeno, comparabile a quanto ne respira un piccolo cagnolino in circa 10 ore. Alla sua massima efficienza, il dispositivo ha prodotto 12 grammi di ossigeno (più del doppio dell'obiettivo principale). Dopo aver infine completato tutti i suoi compiti, è chiaro che gli ingegneri a terra avranno molto da imparare da questi risultati.

"Siamo orgogliosi di aver supportato una svolta tecnologica come MOXIE, in grado di trasformare le risorse del luogo in prodotti utili per le missioni d'esplorazione future," ha commentato Trudy Kortes, direttrice presso la NASA. Si tratta senza dubbio di un grande passo per ciò che riguarda la conquista del Pianeta Rosso, che forse permetterà agli esseri umani di respirare l'aria di Marte in un futuro non troppo lontano.

Sapendo come costruire una versione più efficiente del dispositivo, il prossimo obiettivo dei ricercatori sarà ora quello di progettare un sistema su larga scala che non solo include un generatore di ossigeno ma anche un modo per conservarlo e convertirlo in liquido.