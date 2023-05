Incredibile! Orca muore per colpa di una barca e i membri attaccano tutte le imbarcazioni

Al largo della costa della Spagna sta succedendo qualcosa di inverosimile: delle orche hanno affondando delle barche e stanno insegando agli altri membri della loro specie come fare. In particolare, le creature hanno colpito uno yacht nella notte del 4 maggio nello Stretto di Gibilterra, al largo della Spagna, e hanno perforato il timone.

Prima di questo evento, gli esperti sospettano che un'orca femmina abbia subito un "momento critico di agonia" che ha attivato un vero e proprio interruttore comportamentale nella specie. "Quell'orca traumatizzata è quella che ha dato inizio a questo comportamento contro le barche", afferma il coautore Alfredo López Fernandez, biologo dell'Università di Aveiro in Portogallo.

Durante l'evento recente c'erano tre orche, una grande e due piccole. Werner Schaufelberger, lo skipper dell'imbarcazione, ha riferito di aver visto le orche più piccole imitare quella più grande: "le due piccole orche hanno osservato la tecnica della più grande e, con una leggera rincorsa, sono andate a sbattere anche loro contro la barca".

Le guardie costiere spagnole hanno salvato l'equipaggio e hanno rimorchiato la barca a fino alla costa, ma è affondata all'ingresso del porto. Questo non è il primo attacco: due giorni prima, un branco di sei orche ha assalito un'altra barca a vela che navigava nello stretto, e l'equipaggio ha riferito di aver visto una madre orca che insegnava al piccolo come caricare il timone (ecco perché vengono temute persino dagli squali bianchi).

Le segnalazioni di incontri aggressivi con le orche al largo della costa iberica sono iniziate nel maggio 2020 e stanno diventando sempre più frequenti. Le aggressioni sono dirette principalmente verso le barche a vela, forse le più vulnerabili, e hanno uno schema ben preciso. Le creature che si avvicinano da poppa per colpire il timone e, una volta che sono riuscite a fermare la barca, vanno via.

"In oltre 500 eventi di interazione registrati dal 2020 ci sono tre navi affondate. Stimiamo che le orche assassine tocchino solo una nave su cento. Le orche lo fanno apposta, ovviamente, non conosciamo l'origine o la motivazione, ma il comportamento difensivo basato sul trauma, come origine di tutto questo, acquista ogni giorno più forza per noi", riferisce infine Alfredo López Fernandez.

Davvero incredibile, e questi casi ci mostrano ancora una volta l'intelligenza della specie... capace di far fuori l'animale più grande della Terra.