Incredibile: ordina un iPhone 15 Pro Max, ma Apple gli manda uno smartphone Android

Ricordate la storia dell’utente che ha ricevuto 60 iPhone 15 Pro Max da 1TB dopo averne ordinato solo uno? Bene, mettetela da parte perchè un utente Reddit ha raccontato una vicenda che ha dell’incredibile.

La storia che stiamo per raccontarvi arriva direttamente dal Regno Unito, dove un uomo ha ordinato un iPhone 15 Pro Max direttamente da Apple, ricevendo tutte le mail di conferma direttamente dal colosso di Cupertino insieme ai dati di tracking del corriere e tutto. Tuttavia, nel momento in cui gli è stato consegnato il pacco si è ritrovato di fronte ad una sorpresa non certo gradita.

Nel momento in cui ha aperto la scatola ha subito notato che sul dispositivo era stata installata una pellicola per lo schermo, il che già è particolare conoscendo Apple. Quando l’ha acceso i suoi timori si sono trasformati in realtà: lo smartphone non includeva un pannello OLED e, peggio ancora, non era un iPhone ma un’imitazione con Android. Anche il processo di configurazione era diverso: “ho subito notato che si trattava di un dispositivo Android con una skin. Avrebbe potuto confondere mio nonno, ma io l'ho capito molto rapidamente (soprattutto quando in alcuni casi ho visto spuntare veri e propri toggle Android)" racconta.

L’acquirente ovviamente si è immediatamente messo in contatto con il supporto Apple che gli ha promesso che gli invierà a stretto giro l’iPhone 15 Pro Max che ha ordinato.