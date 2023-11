È incredibile, ma il pelo dei gatti può davvero incastrare i criminali

A quanto pare, secondo un recente studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di Leicester e pubblicato sulla rivista di settore Forensic Science International: Genetics, i nostri pelosi amici potrebbero essere decisivi per incriminare i criminali.

Dopo aver visto se i nostri cani ricevono più affetto dei gatti, appare opportuno fare una premessa: i gatti sono in assoluto tra gli animali domestici maggiormente diffusi. Tale considerazione diviene particolarmente utile considerando anche la quantità (immane) di pelo che perdono quotidianamente. Avete già individuato cosa sfrutta la nuova tecnica di indagine?

Se infatti diviene letteralmente impossibile per noi padroni togliere ogni singolo pelo, figuriamoci per un eventuale criminale entrato velocemente all’interno dell’abitazione.

Ecco dunque che il team ha deciso di sfruttare tale inevitabile evento a proprio vantaggio. Identificando i peli rimasti sui vestiti del colpevole, sarebbe "facile" dimostrare la presenza del soggetto in quella determinata casa. Il problema principale, risiede però nell’effettiva quantità di Dna presente nei singoli peli.

"Il pelo perso dal gatto è privo della radice, quindi contiene pochissimo Dna utilizzabile. In pratica possiamo solo analizzare il Dna mitocondriale, che viene trasmesso dalle madri alla prole ed è condiviso tra i gatti imparentati per via materna", spiega Emily Patterson, una delle autrici dello studio. Cosa fare dunque?

Riuscendo con innovative metodiche a "potenziare" la resa del Dna, rendendolo fino a 10 volte più discriminante che in passato, ora sembrerebbe possibile adoperare tale tecnica di riconoscimento.

"Nelle indagini in cui non è disponibile il Dna umano da testare, i peli di animali domestici sono una preziosa fonte di collegamento delle prove e il nostro metodo lo rende molto più accurato. Lo stesso approccio potrebbe essere applicato anche ad altre specie, in particolare ai cani", afferma con grande soddisfazione il genetista Mark Jobling.

Dopo aver visto quante espressioni facciali hanno i gatti, ecco l’ennesimo ambito in cui risultano veri protagonisti i nostri piccoli amici a quattro zampe.