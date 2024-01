Incredibile, un pianeta alieno appena trovato ha una coda di 580.000 chilometri

WASP-69b, un esopianeta situato a 160 anni luce di distanza dalla Terra, ha catturato l'attenzione degli astronomi per la sua straordinaria coda cometaria, lunga almeno 580.000 chilometri. Questo pianeta, con una massa pari a solo il 30% di quella di Giove ma con un diametro del 10% superiore, orbita molto vicino alla sua stella ogni 3,9 giorni.

Perché questa caratteristica? Merito della sua vicinanza alla stella ha causato un'erosione delle sue strati atmosferici esterni, creando una coda simile a quella di una cometa, principalmente composta di elio. Le osservazioni condotte con il Keck Observatory hanno rivelato che si estende per almeno sette volte il raggio del gigantesco pianeta stesso.

"Le osservazioni precedenti suggerivano che WASP-69b avesse una coda modesta, o addirittura nessuna," ha affermato Dakotah Tyler, candidato dottorato in astrofisica presso l'UCLA e primo autore dello studio. "Tuttavia, siamo stati in grado di dimostrare definitivamente che la coda di elio di questo pianeta si estende per almeno sette volte il raggio del gigante pianeta stesso." La stella WASP-69, leggermente più piccola e più fredda del Sole, non impedisce di influenzare il pianeta.

WASP-69b sta subendo un processo di "cottura" e sta perdendo circa la massa di un pianeta Terra ogni miliardo di anni. Questo tipo di pianeti è molto comune nello spazio e persino nel nostro Sistema Solare, come Marte, subiscono una perdita atmosferica a causa del vento solare.

"Il sistema WASP-69b è un gioiello perché ci permette di studiare la perdita di massa atmosferica in tempo reale" afferma Erik Petigura, coautore dello studio e professore associato di astronomia e astrofisica presso l'UCLA. "Questo rappresenta una rara opportunità per comprendere la fisica critica che plasma migliaia di altri pianeti."

