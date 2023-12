Incredibile, ma questa pianta riesce a controllare un machete!

L'artista nel suo progetto più recente, ha trasformato una comune pianta di filodendro in un robot capace di manovrare un machete. Questa installazione è stata realizzata collegando la pianta a un sistema robotico attraverso elettrodi simili a quelli usati negli ECG.

Il sistema utilizza un microcontrollore open source connesso al vegetale per leggere i segnali di resistenza variabile attraverso le foglie della pianta. Tali segnali vengono poi mappati in tempo reale ai movimenti delle articolazioni del robot che tiene il machete.

Il risultato è una pianta che sembra prendere decisioni autonome, oscillando il machete nell'aria in modo apparentemente minaccioso. Tuttavia, nonostante l'aspetto inquietante, il movimento dell'arma non è guidato da un'intenzione consapevole della pianta, ma è semplicemente un prodotto dei segnali elettrici naturali generati dall'organismo verde, simili a quelli presenti in qualsiasi altro essere vivente.

Questo progetto artistico non solo sfida le nostre percezioni sulle piante e la loro interazione con il mondo circostante, ma solleva anche domande sulla natura dell'intelligenza e della consapevolezza. Il lavoro di Bowen, che include anche altri progetti innovativi come un "dispositivo di disegno fototropico" e un "piano nuvola" che compone musica basata sui modelli delle nuvole, dimostra come l'arte possa essere un potente mezzo per esplorare e riflettere su questioni scientifiche e filosofiche.

A proposito, sapete che questa pianta si è evoluta per nascondersi dagli esseri umani? Mentre queste parassite non seguono le leggi di natura.