L'incredibile problema delle stampanti Canon in loop: ecco come risolvere

A fine maggio 2022, di punto in bianco e dopo anni di onorato servizio, la nostra Canon Pixma MX45 ha "smesso di funzionare". Le problematiche riscontrate erano però diverse da quelle classiche: la stampante andava continuamente in loop, mostrando a schermo la scritta Canon e continuando a emettere beep mentre era collegata alla presa di corrente.

Tutto molto strano: per un po' di giorni abbiamo messo da parte la questione, dopo aver verificato che non ci fosse alcun problema hardware. È stato un articolo di The Verge pubblicato nella serata italiana del 1 giugno 2022 a farci comprendere meglio la questione: la nostra stampante non è di certo l'unica a essere finita in loop nell'ultimo periodo, in quanto online ci sono molte segnalazioni simili (c'è anche chi afferma di aver riscontrato altre tipologie di problemi in grado di compromettere l'uso del dispositivo, ad esempio sembra che in alcuni casi la stampante non si accenda più: la questione è molto ampia come potete vedere su Reddit).

A tal proposito, sembra siano coinvolti diversi modelli di stampanti Canon: ad esempio, oltre alla succitata Canon Pixma MX45, non mancano segnalazioni relative a MX492, MX490, MB2010 e MG7520 (ma la lista potrebbe essere ben più ampia). Insomma, sembra che si tratti di una problematica abbastanza diffusa. Difficile per il momento affermare quale sia la causa del problema, ma alcune indiscrezioni emerse online lasciano intendere che la questione sarebbe dovuta a un presunto aggiornamento software rilasciato da Canon, che il produttore avrebbe "applicato" alle stampanti coinvolte.

The Verge ha contattato Christine Sedlacek, General Manager di Canon, per ottenere maggiori informazioni. Queste le dichiarazioni: "Stiamo effettuando indagini sul problema e speriamo di risolverlo a breve, in quanto la soddisfazione del cliente è la nostra massima priorità". Insomma, l'azienda sembra essere consapevole della situazione e sta a quanto pare cercando soluzioni.

Nel frattempo, in attesa di un update ufficiale, gli utenti si sono chiaramente ingegnati, arrivando a un possibile fix che per noi ha funzionato. Ovviamente ci sono parecchie variabili in gioco, ma non sono in pochi coloro che sono riusciti a risolvere impostando manualmente un indirizzo IP locale non in uso (ad esempio, 192.168.0.202) per quel che riguarda il server DNS primario.

Per intenderci, nel nostro caso abbiamo dovuto innanzitutto spegnere il router, così che la stampante non si connettesse a quest'ultimo, accendere la Canon, premere sul pulsante delle impostazioni (quello con l'icona degli attrezzi), selezionare l'opzione "Impostazione periferica", spostarci nel menu "Impostazioni LAN", scegliere la voce "Altre impostazioni", recarci nel percorso "Impostazioni TCP/IP", selezionare l'opzione "IPv4", premere sul pulsante "OK", selezionare la voce "Impost. Server DNS" e impostare due indirizzi IP locali (ad esempio, 192.168.0.202 e 192.168.1.202) rispettivamente come server DNS primario e secondario. Nel caso questo non dovesse bastare, provate magari anche a reimpostare manualmente del tutto la connessione (quindi anche subnet mask e così via, non solamente i server DNS).

In ogni caso, in seguito ci è bastato accendere nuovamente il router, tornare al PC e avviare una stampa di prova, riuscendo a far tornare tutto alla normalità (il software ci ha semplicemente avvertito del fatto che il cavo di alimentazione potrebbe essere stato scollegato in malo modo, ma in quel caso basta fare clic sul tasto "OK"). Certo, non si tratta propriamente della soluzione più comoda e tutto rimanda un po' a una sorta di puntata di "Black Mirror" in cui le stampanti fanno tutto da sole (la nostra Pixma MX45 si a riavviava in autonomia in loop con tanto di beep continui, quindi avevamo dovuto staccarla dalla presa di corrente). Tuttavia, nel nostro caso (e in quello di altri utenti) il metodo descritto ha funzionato e ora sapete di non essere i soli ad aver riscontrato problemi di questo tipo nell'ultimo periodo.