Un nuovo ed incredibile progetto sta per diventare realtà a Taiwan

Scopriamo un recente ed ambizioso progetto che sta mettendo in atto la città di Taiwan, per contrastare uno degli effetti più drammatici del cambiamento climatico.

A Taiwan non ci sono solo resti di "minuscoli" indigeni di 6.000 anni fa. La città è infatti situata tra due fiumi, il Beigang e l’Anqingzhen che la rendono un territorio fragile ed eccessivamente esposto agli eventi climatici estremi. Le inondazioni sono infatti un fenomeno sempre più frequente e intenso, causato dalla oramai (mai abbastanza) nota alterazione climatica.

Nel corso degli anni, Taiwan ha adottato delle linee guida al fine di ridurre il più possibile le emissioni nocive. Come se non bastasse, per contrastare i frequenti straripamenti è stata utilizzata una diga. Questa tuttavia, si è rivelata in molti casi un vero e proprio ostacolo a causa dell'allontanamento forzato della popolazione a seguito della sua costruzione.

Proprio per tali motivi, nasce il progetto denominato "Fabbrica dell'acqua", portato avanti da una squadra di progettisti di MVRDV, ovvero lo studio di architettura e progettazione urbana già responsabile del grattacielo più bello del mondo.

La nuova e ambiziosa struttura, prevede un articolato sistema di raccolta dell'acqua che non compromette minimamente l'utilizzo dei fiumi, tenendoli però costantemente "sotto controllo". Il completamento dei lavori a quanto pare è atteso nel 2026 e vedrà la pulizia del canale di irrigazione principale attualmente inquinato dalle acque reflue scaricate al suo interno, oltre che la trasformazione dell'attuale diga in un vero e proprio collegamento tra il parco e il centro della città stessa. Saranno inoltre realizzate delle piste ciclabili, varie isole di biodiversità, laghi naturali e nuovi sistemi ecologici con servizi culturali.

L'obiettivo finale è dunque quello di valorizzare e finalmente ripulire completamente il territorio in prossimità dei fiumi e parallelamente risolvere una volta per tutte il problema delle devastanti inondazioni, incrementando le aree verdi e tentando dunque di ridurre ulteriormente i livelli d'inquinamento.