Un nuovo incredibile progetto spiega come costruire un ipertelescopio sulla Luna

Sono passati oltre quattrocento anni da quando Galileo puntò il suo telescopio verso il cielo. Da quel giorno, che secondo molti coincide con la nascita della scienza moderna, abbiamo costruito telescopi in pieno deserto, sulla cima di remote montagne e persino nello spazio. Perché allora non costruirne anche uno sulla Luna?

L’idea di avere un telescopio lunare non è nuova. Negli anni sono stati presentati diversi progetti, come ad esempio il Lunar Crater Radio Telescope. Il problema di tutte queste proposte è che sono ben al di là delle nostre capacità tecniche.

Per questo motivo, alcuni scienziati hanno proposto di sfruttare il terreno lunare a nostro vantaggio. In un nuovo studio, gli autori hanno presentato il progetto di un innovativo "ipertelescopio", un telescopio ottico che utilizza un array di specchi disposti lungo il perimetro circolare di un cratere lunare. Secondo gli scienziati, gli specchi non dovrebbero essere di grandi dimensioni, perciò sarebbero piuttosto facili da costruire. Inoltre, la forma generale del cratere semplificherebbe le operazioni di preparazione del terreno.

Un telescopio di questo tipo sarebbe più semplice da realizzare rispetto a quelli proposti fino a oggi. Tuttavia, una struttura del genere richiederebbe comunque tanta manutenzione. Nel corso del tempo, la polvere lunare si accumulerebbe sugli specchi e dovrebbe quindi essere rimossa. Inoltre, sebbene la Luna abbia un'attività sismica molto minore rispetto alla Terra, potrebbe comunque influire sull'allineamento degli specchi e dei rivelatori.

Sebbene non si tratti di problemi da poco, le agenzie spaziali di tutto il mondo sono ormai decise a tornare sulla Luna, dove costruiranno basi stabili e nuovi telescopi.