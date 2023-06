Incredibile protesta su Reddit: migliaia di subreddit pronti ad oscurarsi

È stata soprannominata Reddark, una protesta che oggi 12 Giugno 2023 sta interessando migliaia di subreddit, i quali hanno deciso di oscurarsi in segno di protesta.

L’operazione è monitorata dal sito web Reddark, che osserva come nel momento in cui stiamo scrivendo oltre 6000 subreddit abbiano deciso di oscurarsi. Complessivamente, sarebbero 7.807 i subreddit che si sarebbero impegnati a partecipare alla protesta di oggi, per un totale di 28.464 moderatori, secondo i dati diffusi su ModCoord.

Alla base della movimentazione ci sono le modifiche alle API decise dai gestori di Reddit, che costringeranno molte app di terze parti come Apollo e rif is for fun for Reddit a chiudere. A partecipare alle proteste ci sono anche alcuni moderatori, oltre che sviluppatori, i quali senza mezzi termini hanno affermato di aver perso la fiducia nella leadership di Huffman e Reddit. A pesare però ci sono anche le modifiche ai prezzi delle API e le restrizioni per le app di terze parti di mostrare contenuti NSFW che sono giù visualizzabili sul sito.

Lo sviluppatore di Apollo, Christian Selig, ha accusato Huffman di “mentire palesemente”. La maggior parte dei subreddit si sono oscurati e non sono accessibili in quanto impostati su “privati” per 48 ore. Alcuni, come la community r/videos che conta oltre 26 milioni di iscritti, hanno dichiarato che resteranno oscurati a tempo indeterminato. I gestori di r/ModCoord invece affermano che il subreddit non tornerà attivo fin quando non verrà risolta la questione delle API.