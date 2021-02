Un'incredibile e raro tesoro vichingo è stato ritrovato per caso

Mentre stava esaminando un terreno agricolo con il suo metal detector, un ex agente di polizia in pensione, Kath Giles, ha scoperto un tesoro vichingo. Tutto questo è avvenuto sull'Isola di Man, un territorio situato in Europa settentrionale, nel mar d'Irlanda, tra le due isole dell'Irlanda e della Gran Bretagna.

Il tesoro comprende un anello d'oro da braccio e una spilla d'argento "massiccia" risalente al 950 dopo Cristo. È stato portato alla luce a dicembre ma è stato rivelato per la prima volta durante l'udienza di un esperto. Per quanto riguarda l'anello d'oro si tratta di un "ritrovamento raro", secondo il curatore del Manx National Heritage, Allison Fox.

Giles, dopo essere stata intervista, ha detto fin da subito che sapeva di aver trovato "qualcosa di molto speciale" ed era "entusiasta" della scoperta. Se gli oggetti sono legalmente classificati come tesori, appartengono allo stato e chi li trova viene ricompensato. Non è stato determinato esattamente quanto valga questa ultima scoperta, ma articoli simili sono stati valutati all'incirca 1.500 sterline.

Durante il 950 d.C., l'Isola di Man era sotto il dominio dei re scandinavi di Dublino. "L'anello, la spilla e il bracciale tagliato sono tutti ornamenti personali di alto livello e rappresentano una grande quantità di ricchezza accumulata. Trovare solo uno di questi elementi sarebbe importante. Il fatto che siano stati ritrovati tutti insieme, suggerisce che chi li seppellì fosse estremamente ricco", afferma infine Fox.

