Ecco l'incredibile ritrovamento degli operai di una compagnia energetica peruviana

Lo scorso venerdì, alcuni operai di una ditta che si occupa di distribuire il gas nella città di Lima, sono stati protagonisti di un ritrovamento tanto unico quanto inquietante. Nascoste sotto trenta centimetri di terra e asfalto, giacevano otto mummie risalenti a oltre 600 anni fa.

Non è la prima volta che degli operai della ditta, chiamata Calidda, si imbattono in un reperto antico. Secondo Jesus Bahamonde, archeologo ufficiale della società, gli scavi per espandere le linee di gas a Lima hanno prodotto oltre 1900 ritrovamenti negli ultimi 19 anni.

In questo caso, le mummie dovrebbero appartenere a una cultura pre-Inca chiamata Ichma. La loro società nacque intorno al 1100 d.C. e si espanse nelle valli dell'attuale Lima fino a essere incorporata nell'Impero Inca alla fine del XV secolo.

Altre volte, i reperti archeologici ritrovati dagli operai di Calidda si sono rivelati essere ben più recenti. Nel 2018, nel quartiere di La Flor vennero rinvenute alcune bare di contenenti tre immigrati cinesi sepolti nel XIX secolo. Vicino ai corpi c’erano pipe per fumare oppio, sigarette fatte a mano, carte da gioco e altri oggetti cari ai defunti.

Ritrovamenti come questi ci ricordano quanto travagliata sia stata la storia di Lima. La capitale peruviana è stata occupata per più di 10.000 anni da varie culture prima della nascita dell’impero Inca. Poi, nel XV secolo arrivarono i conquistatori spagnoli e da allora la città divenne meta di diverse ondate migratorie che contribuirono a far diventare Lima la metropoli multiculturale che conosciamo oggi.