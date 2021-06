Ecco l'incredibile sala server che si nasconde sotto i nostri piedi sugli aerei

Nell'aereo tutto lo spazio a disposizione è ottimizzato per essere in perfetta armonia con i bisogni del passeggero. Uno strumento così incredibile che vola a 11.000 metri d'altezza, infatti, è dotato dei migliori strumenti disponibili sul mercato... e la maggior parte di essi si trovano proprio sotto i vostri piedi.

Gli aerei moderni sono dotati di potentissimi sistemi di comunicazione e perfino di autopiloti capaci di fare la maggior parte del "lavoro sporco" mentre sono stabilizzati in aria. Tutte queste strumentazioni sono sapientemente nascoste e situate in modo per ottimizzare lo spazio disponibile. Sotto i nostri piedi, infatti, è possibile trovare un'incredibile sala server.

In un video pubblicato da un famoso YouTuber e pilota di aerei passeggeri (il canale è chiamato bjornpilot) viene mostrata un'intera stanza server all'interno dell'Airbus A350, uno degli aerei di linea più moderni attualmente in uso oggi. Tutta questa massa di componenti e server viene utilizzata - tra le tante cose - per mantenere l'A350 da 319 tonnellate in aria (potrete trovare il video qui sopra).

