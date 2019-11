L'incredibile scatto del telescopio spaziale Hubble: una galassia duplicata 12 volte

Il telescopio spaziale Hubble non smette di stupirci con i suoi incredibili scatti. Gli astronomi dietro lo strumento hanno recentemente osservato una galassia, in una zona molto remota dell'Universo, che appare duplicata 12 volte.

Non si tratta di magia, ma di un fenomeno chiamato lente gravitazionale, ovvero quando un oggetto ha una massa talmente grande da esercitare una forza di gravità tale da deviare anche la luce che gli passa accanto.

Protagonista dell'immagine è la galassia rinominata Sunburst Arc, distante quasi 11 miliardi di anni luce dalla Terra, che è stata messa a fuoco in più immagini da un enorme ammasso a 4.6 miliardi di anni luce.

La massa dell'ammasso è talmente grande da piegare ed ingrandire la luce della galassia che si trova dietro. Questo processo non porta solo a una deformazione della luce dall'oggetto, ma anche a una moltiplicazione dell'immagine. Nel caso del Sunburst Arc, l'effetto ha creato 12 "istantanee" della galassia, distribuite su quattro archi principali (tre di questi visibili nell'angolo in alto a destra e in basso a sinistra).

Gli astronomi utilizzano questo metodo per studiare oggetti altrimenti troppo deboli o troppo piccoli, e vorrebbero sfruttare anche il Sole per ottenerlo. Tuttavia, si tratta - almeno per adesso - di una sfida troppo ardua da intraprendere. Chissà in futuro.