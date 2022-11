L'incredibile schermo elastico mostrato da LG Display

In seguito alla questione del mai rilasciato LG Rollable, si torna a fare riferimento a tecnologie di LG legate al mondo display. Più precisamente, questa volta l'azienda ha mostrato un prototipo di schermo elastico. Sì, avete capito bene: per certi versi il pannello può essere visto come un "foglio di carta".

Secondo quanto riportato da GSMArena e Gizchina, nonché come ufficializzato direttamente mediante il portale ufficiale di LG Display, si fa riferimento al primo pannello estensibile da 12 pollici ad alta risoluzione al mondo. Tuttavia, ciò che attira l'attenzione è soprattutto la forma che può assumere il display.

Infatti, quest'ultimo può essere piegato, esteso e attorcigliato senza che si verifichino distorsioni o danni. Nell'annuncio si specifica che si può raggiungere il "20% di estensibilità" (si arriva a 14 pollici), nonché che si fa riferimento a un'unità RGB a colori con risoluzione di 100ppi. Per realizzare il pannello, che potrebbe potenzialmente anche risultare indossabile, si è fatto uso, tra le altre cose, di materiali utilizzati anche per le lenti a contatto.

Per il momento si fa riferimento solamente a un prototipo, ma nell'annuncio LG afferma che c'è un certo potenziale di commercializzazione, considerando anche che l'azienda sembra essere intenzionata a portare avanti il progetto (che tra l'altro è legato a un'iniziativa di ricerca e sviluppo di scala nazionale legata alla Corea del Sud e del relativo Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia). I pannelli estensibili a "forma libera" arriveranno sul mercato in futuro? Non ci resta che stare a vedere.