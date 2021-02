L'incredibile scoperta di abitazioni dell'Età del Ferro in queste remote isole scozzesi

Ci troviamo a Saint Kilda, un arcipelago al nord dell'Oceano Atlantico, posto a 64 km dalle Ebridi Esterne scozzesi. Oggi è un luogo privo di popolazione, ma sembra che in passato, più precisamente durante l'Età del Ferro, non fosse così e che queste terre fossero state abitate da un gran numero di persone.

Il gruppo di ricerca che ha condotto il più grande progetto di scavi nelle isole è il GUARD Archeology, un ente di studi situato a Glasgow (Scozia). Le analisi sono state condotte tra il 2017 e il 2019, portando alla luce i suoi risultati solo adesso.

Partiamo dal dire che l'intero gruppo di isole si è originato 55 milioni di anni fa, da un vulcano che cominciò ad erodersi per via dei movimenti tettonici, i quali, a loro volta, portarono alla formazione dell'Oceano Atlantico settentrionale.

Ovviamente, considerando la superficie totale di questo luogo preso in analisi, che misura circa 8546 km2, gli studiosi si sono concentrati in poche aree limitate, come il cosiddetto Villaggio di Bay. Qui sono stati trovati numerosi reperti in ceramica e alcune tracce di prodotti alimentari carbonizzati.

Sottoponendo tutti questi dati al famosissimo metodo del carbonio-14, si è arrivati alla conclusione che le isole fossero particolarmente abitate in un periodo tra il IV secolo e il I secolo a.C.

Questo è stato suggerito proprio dalla maggioranza delle ceramiche, che sono risalenti, anche solo visivamente, all'Età del Ferro. Le informazioni date dalle analisi col carbonio-14 sono state solo un'ennesima prova a confermare un aspetto dato, quasi subito, per certo.

Tuttavia, la grandiosità di questa scoperta non si conclude qui: sembra, infatti, che vi siano anche dei reperti risalenti all'Età del Bronzo e due al Medioevo. Questo è indice di una costante occupazione dell'arcipelago, che partì più di 2000 anni fa.

Conoscere, oggi, questi aspetti è divenuto molto importante per la comunità accademica scozzese. Tutti questi dati, infatti, permetteranno loro di comprendere meglio lo stile di vita delle persone che abitarono a Saint Kilda e come certi fattori possono aver influenzato la popolazione, nel 1930, ad abbandonare le isole in maniera definitiva.

Questa recentissima scoperta si aggiungere ad una lista di importanti novità che ultimamente l'archeologia del Regno Unito ci pone davanti. Per esempio, sotto Stonehenge sono stati trovati di recente svariati reperti - sempre risalenti all'Età del Bronzo e al Neolitico.