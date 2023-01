L'incredibile scoperta di antichi strumenti di pietra NON creati da esseri umani

Trovando strumenti di pietra gli addetti ai lavori si aspettavano che fossero stati costruiti dagli esseri umani, ma sono rimasti davvero stupiti quando hanno scoperto - o almeno hanno dedotto - che la loro creazione non è avvenuta per opera degli umani, ma da un'altra specie.

Stiamo parlando di scimmie cappuccine. I ricercatori, nel nuovo numero della rivista The Holocene, ritengono che degli antichi strumenti di pietra scoperti in Brasile siano stati costruiti da questi animali. "Siamo fiduciosi che i primi siti archeologici del Brasile potrebbero non essere di origine umana, ma appartenuti a scimmie cappuccine", scrivono l'archeologo Agustín M. Agnolín e il paleontologo Federico L. Agnolín.

Il più antico degli strumenti di pietra scoperti sembra avere fino a 50.000 anni e molti di essi sono stati realizzati con ciottoli di quarzo e quarzite presenti localmente. Ricerche precedenti hanno mostrato che le scimmie cappuccine nel nord-est del Brasile sono in grado di fabbricare e utilizzare una grande varietà di utensili.

Le prime possibilità della costruzione di questi arnesi di pietra sono arrivate nel 2017 in altri studi. Adesso, secondo Agustín e Federico, sembra esserci una grande quantità di prove che suggeriscono che gli strumenti non siano stati creati dall'uomo. "La nostra revisione delle prove suggerisce che gli antichi siti in Brasile non appartengano ai primi americani, ma sono in realtà il prodotto dell'attività delle scimmie."

Non sarebbe la prima volta: gli oranghi sono capaci di usare oggetti affilati senza addestramento, mentre perfino i cinghiali sono stati visti mentre usavano degli strumenti.