Incredibile scoperta: trovato l'antidoto al fungo più letale al mondo

Nonostante sia il principale responsabile di oltre il 90% delle vittime legate ai funghi in tutto il mondo, non sappiamo ancora perché questo fungo sia così letale... ma ora, abbiamo forse trovato un antidoto.

L’Amanita phalloides non è un fungo psichedelico che cura il daltonismo, ma uno dei più letali funghi conosciuti al mondo. Ma oggi abbiamo forse trovato un prezioso antidoto. Si tratta della verde indocianina, una sostanza già approvata dalla FDA (l’ente americano che regolarizza la messa in commercio dei farmaci) e già utilizzata come tracciante per l'imaging diagnostico in ambito medico.

Un gruppo di ricerca guidato dai chimici Guohui Wan e Qiaoping Wang della Sun Yat-sen University in Cina, ha dimostrato che la sostanza chimica può ridurre la potenza della principale tossina del fungo, l'α-amanitina.

Originariamente originari dell'Europa, è oramai facile trovarli in tutto il mondo. A causa del loro aspetto decisamente simile ad altre specie commestibili, vengono spesso raccolti e mangiati per errore. Proprio in questo momento, inizia un vero e proprio calvario.

L’intossicazione si manifesta attraverso una lenta comparsa dei sintomi. Poche ore dopo aver mangiato, il paziente potrebbe avvertire sintomi gastrointestinali che si risolvono dopo uno o due giorni, illudendo chiunque che il peggio sia passato.

Dal momento dell'ingestione, le tossine del fungo divorano il fegato e danneggiano talvolta anche i reni. Senza intervento medico possono portare ad insufficienza epatica e renale in pochissimo tempo, arrivando all’inevitabile morte.

Il team ha utilizzato varie tecniche di screening preliminari sull'α-amanitina, scoprendo che la biosintesi delle proteine chiamate N-glicani giocava un ruolo significativo nella morte cellulare indotta dalla tossina. Ulteriori indagini hanno rivelato che un enzima chiamato STT3B, necessario per la sintesi degli N-glicani, sembrava la chiave della tossicità dell'α-amanitina.

Dopo aver individuato il possibile antidoto, si è passati alla fase di test vera e propria sia su umani che su topi. In una prima fase sono stati ad esempio trattati gli organoidi del fegato di topo, mostrando una maggiore resistenza alla morte cellulare. Successivamente, la stessa indocianina è stata testata su topi vivi.

È stata prima iniettata la tossina e dopo 4 ore l’antidoto. I risultati mostrano chiaramente come i topi trattati avessero meno danni agli organi, con una maggiore sopravvivenza rispetto ai gruppi di controllo non trattati.

Tuttavia, risulta fondamentale il fattore tempo. A distanza di 8/12 ore dall'avvelenamento la sostanza ha perso il suo effetto terapeutico, suggerendo che il danno irreversibile si verifica precocemente e che il trattamento deve essere ricercato il prima possibile.

Non esistono dunque esclusivamente funghi che mangiano la plastica. Ecco perché bisogna sempre prestare attenzione nella loro raccolta, facendolo solo se si è realmente esperti.