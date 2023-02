Incredibile scoperta sotto la crosta terrestre: Il nostro pianeta non smette di stupirci

La Terra non smette di stupire. Quanto ancora non conosciamo del pianeta che chiamiamo "casa"? I ricercatori dell'Università del Texas, ad Austin, hanno infatti compiuto una notevole scoperta geologica che potrebbe aiutare a risolvere una lunga controversia scientifica, pubblicando i risultati sulle pagine della nota rivista Nature Geoscience.

Gli scienziati, che avevano già precedentemente identificato particolari "macchie di fusione" in profondità, hanno infine scoperto un nuovo strato di roccia parzialmente fusa sotto la crosta terrestre, rivelando per la prima volta l'estensione globale del fenomeno ed il suo ruolo nella tettonica a placche.

Lo strato fuso si trova ad oltre 160 km dalla superficie e fa parte dell'astenosfera, una particolare fascia superficiale del mantello superiore terrestre, che si trova proprio sotto le placche tettoniche del nostro pianeta. La sua importanza è data dal fatto che forma un confine relativamente morbido che consente alle placche di muoversi attraverso il mantello.

La causa di questa sua "malleabilità" non è però ancora ben compresa. In precedenza, secondo gli scienziati, si riteneva che le rocce fuse potessero essere un fattore determinante, ma questo nuovo studio mostra invece che lo scioglimento non sembra influenzare in modo significativo il loro flusso del mantello.

Il dott. Junlin Hua, ricercatore presso la Jackson School of Geosciences dell'UT e leader della ricerca, ha infatti spiegato: "Quando pensiamo a qualcosa che si scioglie, pensiamo intuitivamente che la fusione debba svolgere un ruolo importante nella viscosità del materiale. Ma quello che abbiamo scoperto è che, anche dove ciò avviene in modo piuttosto intenso, il suo effetto sul flusso del mantello è molto inferiore".

Dunque, secondo la ricerca, la convezione di roccia e calore nel mantello sono ciò che influenzerebbe maggiormente il moto delle placche. Sebbene, infatti, l'interno della Terra sia in gran parte solido, le rocce possono comunque spostarsi e scorrere lentamente per lunghi periodi di tempo.

Il prof. Thorsten Becker, coautore dello studio e progettista di modelli geodinamici della Terra presso l'Istituto di geofisica dell'Università del Texas della Jackson School, ha aggiunto: "Non possiamo escludere che lo scioglimento locale non abbia importanza, ma mostrare che lo strato di fusione non abbia influenza sulla tettonica a placche, implicherebbe una variabile meno complicata per i modelli computerizzati della Terra".

Credito d'immagine: Junlin Hua/UT Jackson School of Geosciences