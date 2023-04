Incredibile scoperta nei fondali oceanici: 19000 vulcani sconosciuti

Grazie all'impiego delle tecnologie satellitari, un team di oceanografi della Scripps Institution of Oceanography, coadiuvati da esperti della Chungnam National University e dell'Università delle Hawaii, ha scoperto ben 19.000 vulcani sottomarini precedentemente sconosciuti negli oceani del pianeta.

Nella loro nuova ricerca, pubblicata sulle pagine della rivista Earth and Space Science, il gruppo ha descritto la reale necessità di studiare i misteriosi fondali oceanici. Migliaia e migliaia di km di terreni sottomarini che, come sulla terraferma, presentano un'ampia varietà di tipologie.

Pensate che, fino ad ora, solo un quarto del fondale marino globale è stato mappato, il che significa che nessuno sa quante delle particolari conformazioni sottomarine (di cui gli oceani sono pieni) siano semplici montagne o veri vulcani sommersi.

In questo nuovo documento, quindi, il gruppo di ricerca si è posto il compito di scoprire e mappare il maggior numero possibile di rilievi sottomarini e, per farlo, ha utilizzato i dati dei satelliti radar che, pur non riuscendo ad identificare precisamente le montagne sottomarine, possono però misurare l'altitudine della superficie del mare, che ovviamente cambia a causa dei cambiamenti nell'attrazione correlata alla topografia del fondale marino.

Quello che hanno scoperto è stato incredibile. Ben 19.000 strutture vulcaniche sottomarine precedentemente sconosciute, che potrebbero concretamente aiutare i geologi a mappare meglio le placche tettoniche del pianeta ed il suo campo geomagnetico.

L'importanza di uno studio approfondito di tali conformazioni geologiche è data anche dal fatto che, oltre a fornire un habitat naturale per una vasta gamma di vita marina, ospitano grandi quantità di minerali e terre rare.

Inoltre, questi vulcani sottomarini hanno un forte impatto sul flusso oceanico delle acque profonde. Quando infatti le correnti si scontrano contro queste montagne, vengono spinte verso l'alto, portando con sé acqua più fredda, mescolandola in modi finora sconosciuti.

La mappatura di tali correnti è diventata quindi molto più importante del previsto poiché gli oceani assorbono maggiore calore ed anidride carbonica dall'atmosfera che va a sommarsi all'acqua dolce immessa dallo scioglimento dei ghiacciai, a causa del cambiamento climatico in corso.

A proposito dello studio delle profondità oceaniche, chissà che fine avrà fatto il progetto (del 2020) di costruire una stazione sottomarina internazionale, sarà sprofondato anche lui negli abissi dell'oblio?