L'incredibile scoperta della grotta di Royston vi lascerà a bocca aperta

A nord di Londra, nella piccola città di Royston, c’è una misteriosa grotta creata dagli uomini molti secoli fa e, da allora, gli abitanti locali ne difendono e nascondono l’accesso. Tuttavia, il caso volle che, nel XII secolo, Royston divenne un importante avamposto commerciale: solo dopo questo evento i lavoratori poterono entrare nella caverna.

La città di Royston si trova lungo Melbourn Street, nota un tempo col nome di Ickneild Way, una strada che snodava verso la pianura su cui risplende il complesso di Stonehenge, Salisbury. Essa, nel corso della storia, è stata frequentata dalle tribù preistoriche, dai romani invasori, dai Cavalieri Templari e… da normalissimi operai.

Un uomo, nell’agosto 1742, aveva il compito di installare una panchina nella piazza del mercato del burro, quando fu ostacolato da una macina rotonda, nel sottosuolo, che nascondeva un pozzo profondo circa nove metri, il quale conduceva a una grotta le cui pareti erano ricoperte di intagli decorati da scene religiose.

I cittadini erano certi che la spelonca nascondesse un grande e prezioso tesoro, ma trovarono poco più di alcuni frammenti di ceramica e ossa. Non sappiamo con certezza chi abbia creato la Caverna di Royston, né quale fosse il suo scopo. Come si può ben immaginare, le teorie che giustificherebbero la genesi della grotta sono molto fantasiose e scollegate tra loro: c’è chi pensa che fosse un deposito per monaci agostiniani e chi credeva fosse un luogo di incontro segreto delle prime logge massoniche legate a re James I Stuart.

Gli storici tendono ad avvalorare le teorie che vedono il sito come un punto di riunione per i Cavalieri Templari, in quanto le incisioni rupestri sembrano raffigurare i simboli dei Templari, presenti anche a Israele dai tempi delle crociate.

[Joseph Beldam/Wikimedia Commons]