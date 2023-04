Incredibile scoperta a Parigi: un cimitero di 2.000 anni fa sotto la stazione

A pochi metri da un'affollata stazione ferroviaria nel cuore di Parigi, gli scienziati hanno scoperto ben 50 tombe in un'antica necropoli, risalenti a quasi 2.000 anni fa.

Dopo il cimitero anglosassone di 1.600 anni fa, ecco un sito archeologico che in qualche modo non è mai stato trovato durante i molteplici lavori stradali avvenuti nel corso degli anni, come ad esempio la costruzione della stazione di Port-Royal sulla storica Rive Gauche negli anni '70.

Camille Colonna, antropologa presso l'Istituto Nazionale Francese di Ricerca Archeologica Preventiva (INRAP), ha dichiarato in una conferenza stampa che c'erano già "forti sospetti" che il sito fosse vicino alla necropoli meridionale di Lutetia. Proprio la necropoli "Saint Jacques", che rappresenta il più grande luogo di sepoltura della città gallo-romana di Lutetia, era stata già parzialmente scavata nell'Ottocento.

Il team INRAP ha scoperto una sezione che non era mai stata portata alla luce prima, con dei ritrovamenti sensazionali. Colonna ha detto che il team è stato anche "molto felice" di aver trovato uno scheletro con una moneta in bocca, permettendo loro di datare la sepoltura al II secolo d.C.

Lo scavo, iniziato a marzo, ha portato alla luce addirittura 50 tombe utilizzate esclusivamente per la sepoltura e non per la cremazione. I diversi resti di uomini, donne e bambini appartengono ai Parisii, un popolo gallico che viveva a Lutetia sotto il controllo dell'Impero Romano.

Inoltre, più della metà dei resti sono stati sepolti accanto a varie offerte come brocche e calici in ceramica. Sono stati scoperti anche gioielli, forcine per capelli, cinture e persino lo scheletro di un maiale probabilmente offerto in sacrificio agli dei. A quanto pare, dopo la tomba con ossa di rana all’interno, ecco una scoperta realmente incredibile.

A differenza degli scavi del 1800, questa volta il team prevede di rimuovere tutto dalla necropoli per analizzarlo. "Questo ci permetterà di capire la vita dei Parisii attraverso i loro riti funebri, così come la loro salute studiando il loro DNA", ha concluso Colonna.