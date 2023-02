Incredibile scoperta: Nel nostro sistema solare c'è un nuovo pianeta con un anello

Di recente un team internazionale di astronomi ha fatto un'incredibile scoperta. Sulle pagine della nota rivista Nature, è stato infatti pubblicato lo studio in cui viene affermata l'identificazione di un nuovo sistema ad anello orbitante attorno ad un pianeta nano proprio al confine del nostro sistema solare. Scopriamo la sua rappresentazione.

Questo nuovo sistema ad anello appartiene ad un pianeta nano chiamato Quaoar, dalle dimensioni molto ridotte, addirittura la metà di quelle di Plutone, e con un orbita attorno al Sole che supera quella di Nettuno.

La sua particolarità sta nel fatto che, tale sistema ad anello, orbita intorno al pianeta molto più lontano di quanto sia tipico per altri sistemi conosciuti (come ad esempio quello del più iconico Saturno), mettendo quindi in discussione le attuali teorie su come essi si formano.

La straordinaria scoperta, che potete trovare pubblicata su Nature, è avvenuta grazie all'utilizzo dell'HiPERCAM, una fotocamera ad alta velocità estremamente sensibile e sviluppata dagli scienziati dell'Università di Sheffield, in Inghilterra.

Montata sul più grande telescopio ottico del mondo, il Gran Telescopio Canarias, di ben 10,4 metri di diametro e posto su una montagna dell'isola di La Palma nelle isole Canarie, è uno strumento scientifico incredibilmente potente.

Data la loro conformazione troppo debole e ridotta, gli anelli sono stati scoperti osservando l'occultazione di una stella sullo sfondo, la cui luce è stata bloccata da Quaoar proprio mentre orbitava attorno al sole. Un evento durato poche decine di secondi, ma inaspettatamente preceduto e seguito da due interruzioni, indicative della presenza un tale sistema.

La scoperta è di notevole interesse poiché i sistemi ad anello sono relativamente rari nel nostro sistema solare. Oltre a quelli di Saturno, Giove, Urano e Nettuno, solo altri due pianeti minori,Chariklo e Haumea, ne possiedono. Tutti i sistemi di anelli precedentemente noti sono in grado di sopravvivere perché orbitano vicino al corpo genitore, in modo che le forze di marea impediscano al materiale dell'anello di accrescersi e formare lune.

Inoltre, fatto ancor più interessante dal punto di vista scientifico, è che l'anello attorno a Quaoar si trova ad una distanza di oltre sette raggi planetari, il doppio di quello che in precedenza si pensava fosse il raggio massimo, secondo il famoso "limite di Roche" (Pensate: gli anelli principali attorno a Saturno si trovano entro solo tre raggi planetari).

"È stato inaspettato scoprire questo nuovo sistema di anelli nel nostro sistema solare, ed è stato doppiamente inaspettato trovare gli anelli così lontani da Quaoar, mettendo in discussione le nostre precedenti nozioni su come si formano tali anelli", ha affermato il Prof. Vik Dhillon, coautore dello studio e membro del Dipartimento di fisica ed astronomia dell'Università di Sheffield.

Rappresentazione artistica di Quaoar. Crediti d'immagine: ESA, CC BY-SA 3.0 IGO