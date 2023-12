Incredibile: secondo uno studio l'IA potrebbe predire il nostro destino

Non è uno scherzo. A quanto pare infatti, una recente ricerca condotto direttamente dall'Università di Copenaghen e dalla Northeastern University negli Stati Uniti, mostra che se si utilizzano grandi quantità di dati sulla vita delle persone e si addestrano delle intelligenze artificiali, è possibile predire anche l’ora della morte.

Questa volta non vedremo se le IA hanno una coscienza, ma nell’articolo pubblicato direttamente sulla prestigiosa rivista internazionale Nature Computational Science, il team di ricercatori ha analizzato scrupolosamente i dati sanitari e l’attaccamento al mercato del lavoro di 6 milioni di danesi in un modello soprannominato life2vec.

"Abbiamo utilizzato il modello per rispondere alla domanda fondamentale: fino a che punto possiamo prevedere gli eventi futuri in base alle condizioni e agli eventi del passato?" dice Sune Lehmann, primo autore dell'articolo. Ma come sarebbe possibile tutto ciò?

Il modello, ricevendo praticamente ogni tipo di dato sanitario e sociale (livello di istruzione, salario, luogo di nascita) del singolo individuo, risulta in grado di elaborare diversi eventi futuri. La particolarità? Sembrerebbe essere piuttosto efficace.

Tenendo ad esempio in considerazione la previsione della propria morte, a parità di condizioni, gli individui in una posizione di leadership o con un reddito elevato hanno maggiori probabilità (neanche a dirlo) di sopravvivere.

È opportuno però sottolineare come in realtà la sola intelligenza artificiale non sia però sufficiente. Serve infatti "concepire" in maniera differente l’intero ciclo di vita, in modo da analizzare le giuste componenti che ci accompagnano nel corso della nostra vita.

"Ciò che è entusiasmante è considerare la vita umana come una lunga sequenza di eventi, simile a come una frase è composta da una serie di parole", afferma lo stesso Lehmann.

Dopo aver visto se fosse possibile o meno leggere il pensiero attraverso un’IA, questo nuovo studio ci dimostra (ancora una volta) quanto la realtà stia superando ciò che consideriamo "fantascienza".