L'incredibile senso dell'orientamento dei comuni granchi ci sorprenderà

Uno studio ci spiega come i comuni granchi che vivono sulle nostre spiagge siano capaci di trovare e ricordare il percorso in modo tale da uscire da complessi labirintiti per ottenere del cibo come premio.

Tutti noi abbiamo familiarità con i granchietti che vivono sulle nostre spiagge e che spesso e volentieri vediamo muoversi veloci sotto le onde marine e sugli scogli. Forse, però, non abbiamo mai pensato che questi animaletti sono estremamente capaci quando si tratta di ricordare la strada per raggiungere il cibo. Questa ricerca è stata svolta dalla Swansea University ed ha osservato il comportamento di dodici granchi per ben quattro settimane.

Per capire se questa specie fosse veramente in grado di ricordare la strada per raggiungere il cibo i ricercatori hanno creato un labirinto al termine del quale era posizionato del cibo. Per raggiungere l’ambito premio gli animali dovevano seguire una strada particolare, con cambi di direzione e vicoli ciechi: solamente seguendo la strada giusta i granchi potevano raggiungere il cibo. Man mano che il tempo passava gli scienziati hanno notato che i granchi diventavano sempre più bravi e, non solo, raggiungevano prima la fine del labirinto, sbagliando strada meno spesso.

Ma ciò che ha sorpreso veramente gli scienziati è che, due settimane dopo il periodo di “addestramento”, i granchi venivano riportati nel labirinto ma, questa volta, al termine della prova non vi era presente il cibo. Nonostante il tempo passato dall'ultima volta che hanno affrontato la prova e l’assenza di cibo, queste creature hanno battuto un nuovo record raggiungendo rapidi la fine del percorso, segno che si ricordavano il percorso.

La cosa è ancora più sorprendente se si considera che granchi non addestrati spesso non riuscivano neppure ad arrivare alla fine del percorso. Insomma, questi sorprendenti granchi riescono a memorizzare complessi percorsi andandosi ad aggiungere alle molteplici specie che hanno uno spiccato senso dell’orientamento.