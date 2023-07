In Sicilia e Sardegna temperature sopra i 47 gradi... ma non è come pensi

Sono stati resi noti alcuni dati inerenti i giorni scorsi, dai quali si evince chiaramente la drammatica situazione che sta affrontando il nostro pianeta. Tra il 9 e il 10 luglio in Sicilia e Sardegna le temperature hanno infatti superato i 47 gradi.

Mentre ci sono le trombe d’aria nel nord Italia, a sud accadono fenomeni preoccupanti. Parliamo in particolare delle temperature della superficie terrestre e non dell’aria (fortunatamente). Ciononostante, il dato risulta essere ugualmente preoccupante considerando che ci troviamo ancora nel mese di luglio. I risultati sono stati registrati in Puglia e sulle pendici dell'Etna in Sicilia tra il 9 e il 10 luglio, attraverso la missione Sentinel-3 del programma di osservazione satellitare Copernicus, gestito direttamente dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Nello specifico, tutto ciò è stato possibile attraverso l’utilizzo di un avanzato radiometro denominato "SLSTR" (Sea and Land Surface Temperature Radiometer), in grado di misurare la temperatura superficiale delle acque e della terra con una precisione al decimo di grado e da un’altitudine di 800 chilometri.

A questo punto appare necessario sottolineare però la differenza tra la temperatura dell'aria e la temperatura del nostro suolo. La prima è quella che ci viene quotidianamente comunicata dalle previsioni meteorologiche e viene naturalmente rilevata al di sopra del suolo, rappresentando quella che maggiormente siamo in grado di percepire "direttamente" e che risulta essere solitamente più bassa. Al contrario la seconda è leggermente più complessa. Ma perché è così importante la temperatura del suolo e in cosa consiste dunque?

Come affermano gli stessi ricercatori: "È una variabile importante del sistema climatico del nostro pianeta. Descrive processi come lo scambio di energia e acqua tra la superficie terrestre e l'atmosfera e influenza il tasso e i tempi di crescita delle piante".

Nonostante possa apparire quindi meno impattante rispetto alla temperatura dell’aria, non bisogna dimenticare che la scorsa estate sono morte oltre 61.000 persone a causa del caldo, ragion per cui temperature così elevate nel nostro suolo avranno sicuramente delle ripercussioni indirette sulla nostra salute.