Questo incredibile software permette di vedere attraverso gli occhi degli animali

Dei ricercatori dell'Australia e della Gran Bretagna hanno sviluppato un framework software che consente agli esseri umani di vedere il mondo con "gli occhi" degli animali. Tutto questo ha uno scopo: capire come queste creature elaborino l'ambiente circostante.

"Lo sviluppo del framework ha richiesto quattro anni e molte linee di codice" afferma l'ecologa comportamentale Jolyon Troscianko, ricercatrice dell'Università di Exeter. Il software sviluppato dai ricercatori si chiama Quantitative Color Pattern Analysis (QCPA) ed è una raccolta di tecniche innovative di elaborazione delle immagini digitali e strumenti analitici.

In poche parole, si tratta di un programma che filtra le immagini servendosi delle informazioni scientifiche a nostra disposizione relative a svariati apparati visivi presenti in natura. "Per prima cosa il framework toglie dalle immagini digitali tutte le informazioni che non sarebbero visibili all'animale, lasciando solo i colori e i dettagli percepibili", spiega Troscianko. In seguito, attraverso complessi algoritmi matematici, l'immagine viene scomposta e rielaborata in base all'animale.

"Collettivamente, questi strumenti migliorano notevolmente la nostra capacità di analizzare informazioni visive complesse attraverso gli occhi degli animali." Il software è in grado di elaborare tutti i tipi di foto digitali, sia scattate con uno smartphone che con una fotocamera digitale professionale e, inoltre, può anche interpretare tutti i tipi di habitat, compresi quelli sottomarini. Questo potente strumento potrebbe aiutare i biologi a comprendere meglio i comportamenti animali, come i sistemi di accoppiamento, le tecniche di mimetizzazione e tantissimo altro.