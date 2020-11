L'incredibile somiglianza tra il nostro cervello e l'Universo

Due ricercatori italiani, Franco Vazza astrofisico dell'Università di Bologna e Alberto Feletti neurochirurgo presso l'Università di Verona, hanno cercato le somiglianze più profonde tra il nostro cervello e l'Universo. Il loro lavoro, pubblicato sulla rivista Frontiers in Physics, si concentra sulle proprietà delle dinamiche di rete.

La domanda è: dato che sembrano simili, le reti si costruiscono allo stesso modo? Tenendo conto degli ovvi limiti, i ricercatori hanno scoperto che la rete neurale del cervelletto su una scala tra 1 e 100 micron è organizzata in modo simile alla rete cosmica su una scala tra 5 milioni e 500 milioni di anni luce.

Come fa a verificarsi una cosa del genere? Non abbiamo ancora una risposta definitiva sull'argomento. Alcuni parti della conoscenza dell'Universo e del cervello, infatti, rimangono sconosciute. Stiamo imparando solo adesso a conoscere queste due incredibili strutture che, per certi versi, si assomigliano moltissimo.

Quale sono queste coincidenze? Le galassie sono organizzate in una struttura di filamenti, nodi e vuoti noti collettivamente come la rete cosmica. Il nostro cervello al suo interno è organizzato con i neuroni che si diramano in una fitta rete di filamenti e nodi; ci sono circa 70 miliardi di neuroni nella nostra materia grigia - mentre ci sono circa 100 miliardi di galassie nell'Universo (anche se il numero molto probabilmente è 20 volte più grandi secondo nuovi studi); e, infine, il cervello è composto dal 77% d'acqua, mentre l’energia oscura compone il 70% del cosmo.

