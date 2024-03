Incredibile Sora: questo elefante fatto di foglie è 100% creato con IA

Sono passate poche settimane dalla presentazione ufficiale di Sora da parte di OpenAI ed il modello d’IA in grado di generare filmati partendo da prompt testuali continua a stupire e far discutere.

Sebbene Sora ancora non sia disponibile al pubblico, e probabilmente non lo sarà prima della fine dell’anno, sul web continuano a spuntare video generati dagli sviluppatori e ricercatori. In particolare, nelle ultime ore sui social è spuntato un filmato che sembra provenire direttamente da un film fantasy.

Linus Ekenstam, sul proprio account ufficiale X ha pubblicato un video che, come sempre in casi analoghi, è immediatamente diventato virale. La clip, che trovate, è “100% AI Generated” e raffigura un elefante con il corpo fatto da foglie che corre nella giungla. Ekenstam nel tweet spiega che ha generato il filmato inserendo come prompt testuale proprio “Elephant made out of leaves”.

Da un’analisi e visione più approfondita, però, emerge come l’IA non abbia simulato con estrema precisione il peso ed il movimento delle zampe posteriori e come osservato da alcuni piuttosto che sembrare a tutti gli effetti un elefante, ha le sembianze di un costume indossato da due uomini che camminano uno dietro l’altro.

