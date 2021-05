L'incredibile storia di Chhouk, un elefante con una protesi a causa dei bracconieri

Gli elefanti non se la stanno passando bene: oltre ad essere continuamente minacciati per via del degrado dell'habitat e del bracconaggio, il cambiamento climatico mette a dura prova le esigenze di idratazione degli elefanti, che perdono circa due vasche piene d'acqua al giorno. Fortunatamente, però, vengono protetti da ambientalisti e scienziati.

Recentemente, infatti, queste squadre sono riuscite a salvare una giovane creatura che era rimasta incagliata all'interno di una trappola messa dai bracconieri. "Queste creature giovani e innocenti non sono necessariamente la vittima designata dei bracconieri: le trappole di piccole e medie dimensioni sono spesso impostate per catturare animali per la carne selvatica", dichiara il direttore esecutivo Rob Brandford dello Sheldrick Wildlife Trust (SWT), l'associazione che ha salvato l'elefantino dalla trappola.

"Queste trappole mortali sono indiscriminate e non distinguono tra un giovane elefante o un impala e mutileranno qualsiasi animale che abbia la sfortuna di calpestarle o ficcargli il collo", continua nella sua dichiarazione Brandford. Un esempio di quanto detto è dato da Chhouk, che nel 2007 è stato trovato mal ridotto a Mondulkiri, nel nord-est della Cambogia.

L'elefante, rimasto intrappolato in una trappola, è stato ritrovato con il piede già amputato e il moncone rimasto era stato gravemente infettato. La creatura è stata accolta dalla Wildlife Alliance e dalla Exceed Worldwide e, alla fine, è guarita. Nonostante non si potesse far nulla per il piede dell'elefante, la squadra si è messa al lavoro su un arto artificiale capace di poterlo sostituire.

Così diversi team di scienziati del Phnom Penh Physical Rehabilitation Centre e dell'Università di Salford, nel Regno Unito, hanno iniziato a lavorare sulla protesi. "La protesi di Chhouk ha due parti separate, una scarpa interna morbida e flessibile e una scarpa esterna durevole con un pneumatico da trattore sul fondo", ha affermato Sisary Kheng dell'Università di Salford in una dichiarazione rilasciata a IFLScience.

Chhouk indossa anche calzini speciali per evitare sfregamenti e ogni sei mesi ha bisogno di una nuova scarpa. Finora, infatti, l'elefantino ha avuto 17 scarpe nuove. A proposito di queste incredibili creature: sapevate che le loro interazioni verso i morti sono davvero incredibili?