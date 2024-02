Questa è l'incredibile storia di come delle lontre abbiano salvato un'ecosistema

La caccia alle lontre per la loro pelliccia, seguita dall'agricoltura e dall'industrializzazione, ha quasi cancellato questi predatori apicali dall'Elkhorn Slough, un estuario dominato da paludi salmastre in California centrale, alterando profondamente la dinamica dell'ecosistema e mandandolo allo sfacelo.

Senza le lontre, i granchi, predatori delle radici delle paludi che mantengono a bada l'erosione delle sponde, si sono moltiplicati incontrollatamente, accelerando l'erosione. Ma poi, i cacciatori sono tornati. Con il loro ritorno negli anni '80, hanno iniziato a predare i granchi, proteggendo così le radici delle paludi e stabilizzando le sponde nonostante l'aumento del livello del mare, il flusso d'acqua più intenso dall'entroterra e l'inquinamento crescente.

Questi piccoli predatori hanno dimostrato un impatto profondo sulla struttura e funzione degli ecosistemi costieri, non solo mantenendo l'equilibrio delle foreste ma estendendo ora la loro influenza positiva alle zone umide costiere. La ricerca, durata quasi un decennio, ha rivelato che dove le lontre prosperano, l'erosione si riduce drasticamente, fino all'80-90%, e alcune aree di palude hanno addirittura iniziato a rigenerarsi (sapete che hanno anche dei superpoteri?).

Lo studio non solo dimostra l'importanza di preservare i predatori apicali come le lontre per combattere l'erosione e la perdita di zone umide costiere ma offre anche una soluzione naturale ai problemi ambientali causati dai cambiamenti climatici, dimostrando che la conservazione delle popolazioni di predatori può avere benefici a cascata per la resilienza dell'ecosistema.

A proposito, sapete che degli scienziati hanno trovato 7 lontre intatte dentro lo stomaco di un'orca?