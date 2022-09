L'incredibile storia della donna isolata per 18 anni al largo delle coste della California

Juana Maria sarà ricordata come la donna rimasta isolata, quasi completamente da sola, su un'isola al largo della costa della California per circa 18 anni. Si tratta di una storia simile a quella dell'uomo del buco, ma con connotazioni differenti.

Non sappiamo molto della nostra protagonista, solo che nacque verso l'inizio del 19° secolo ed era parte della tribù Nicoleño, dell'isola di San Nicolas, nel territorio delle Isole del Canale, nel sud della California. Purtroppo la sua gente venne quasi tutta sterminata per mano di cacciatori di lontre nativi dell'Alaska.

Nel 1830 restavano solo una manciata di Nicoleños al mondo e così, aiutati da un gruppo di frati, gli ultimi abitanti di queste zone decisero di andare via. Tutti tranne due esponenti, Juana Maria e il suo giovane figlio. Nessuno seppe il motivo che spinse la donna a restare sola, ma col passare degli anni la storia - come spesso accade - iniziò ad essere ingigantita da dicerie e leggende.

Racconti a parte, alla fine Juana Maria venne trovata nel 1853. Indossava un vestito fatto di piume realizzato a mano e viveva in una casa fatta di ossa di balena. La superstite sopravvisse nutrendosi di grasso di foca e pesce, mentre il figlio morì da adulto a causa - sempre secondo quanto si dice - di un attacco di uno squalo (nonostante ci siano più possibilità di morire a causa di un cane).

Il suo unico strumento era un vecchio coltello con cui la donna realizzò tutti gli utensili per la sopravvivenza, mentre nessuno riuscì mai a parlare con Maria perché incapaci ci comunicare nella sua lingua. "La prima cosa che lasciò Juana senza parole fu un cavallo", affermò Steven Schwartz, archeologo del Comando dei sistemi aerei della Marina degli Stati Uniti, a VC Reporter nel 2013. "Non aveva mai visto un animale grande come questo."

Tuttavia, purtroppo, la storia della sopravvissuta si concluse molto rapidamente una volta arrivata nel "nuovo mondo", poiché morì 7 settimane in California a causa della dissenteria.