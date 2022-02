L'incredibile storia della falsa azienda che ha convinto persone reali a lavorare

Al giorno d'oggi esistono business realizzati totalmente in smart working e gestiti da persone che non si sono mai incontrate nel mondo reale. Accettare un lavoro che si svolge integralmente da remoto è dunque diventato "normale" per alcune persone, ma una storia che arriva dall'estero ci ricorda che bisogna sempre verificare tutto per bene.

È la BBC ad aver portato alla luce quanto accaduto ad alcuni lavoratori che hanno avuto a che fare con una presunta società di design londinese chiamata Madbird. In parole povere, quest'ultima reclutava persone online, cercando di convincerle a lavorare a fantomatici progetti per grandi brand. Tuttavia, gran parte delle persone legate all'azienda semplicemente non esistevano.

Sì, avete capito bene: qualcuno ha utilizzato sistemi per creare immagini false di persone e fingere l'esistenza di svariati manager. Persino il "cofondatore" a quanto pare era un'immagine realizzata "prendendo spunto" qua e là dal Web. In parole povere, Madbird, guidata da un tale social media manager chiamato Ali Ayad, era un'illusione: una finta azienda che sembrava andare bene agli occhi dei suoi reali "dipendenti", ma che in realtà non esisteva.

Com'è finita? Ci sono segnalazioni di persone che sostengono di aver lavorato per mesi senza mai essere state pagate. Ma come faceva Ayad a convincere qualcuno a lavorare per lui? La storia è degna di una puntata della serie TV Black Mirror: nel report della BBC, che vi invitiamo a consultare in modo integrale, ci sono colpi di scena incredibili, tra chiamate Zoom con circa 40 "dipendenti" ed e-mail inviate da persone non esistenti che dicevano di non essere disponibili a una videochiamata, in quanto "impegnate in grandi progetti" e dunque reperibili solamente in forma scritta.

Non mancano false pubblicità legate a magazine, un indirizzo in cui in realtà non c'era alcun ufficio e documenti copiati da aziende reali. Insomma, quella di Madbird è un'assurda storia di truffa nell'era dello smart working. Vista la portata della storia, la BBC ha deciso di realizzare un documentario, chiamato "Jobfished", sulla vicenda. Quest'ultimo sta andando in onda al momento in cui scriviamo sul canale televisivo BBC Three.