L'incredibile storia dell'ingegnere che finì a lavorare per la NASA senza saperlo

Mandare curricula, accettare mansioni che non ci piacciono o peggio ancora vedersi rifiutato il lavoro dei propri sogni sono eventi capitati a quasi ognuno di noi, ma la storia di oggi ha dell'incredibile: l'ingegnere David Miller ha iniziato a lavorare per la NASA senza neanche accorgersene.

La storia è piuttosto divertente ed è stata divulgata inizialmente dalla fidanzata del diretto interessato mediante un video TikTok, che ha racimolato oltre nove milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni, rendendo la storia un vero fenomeno virale.

Tutto è iniziato qualche mese dopo la laurea di David Miller, conseguita in ingegneria meccanica alla Washington University. Inizialmente Miller ha fatto domanda per lavorare alla Boeing, per applicare le sue competenze sulla costruzione e progettazione dei famosi 787 e si è messo subito in contatto con la persona addetta alle assunzioni. Durante il colloquio telefonico però, il "reclutatore" della Boeing ha informato Miller di una posizione simile e ugualmente gratificante per il "Manipulator, Analysis Graphics e Interactive Kinematics" (anche conosciuto come MAGIK).

A questo punto le parole di Miller, come da lui stesso raccontato, sono state le seguenti: "non so cosa sia, ma sembra interessante. Dato che mi state richiamando, presumo di poter ottenere un colloquio di persona. Quando sarò lì, vorrei informazioni su entrambe le posizioni."

Non vi è stato nessun colloquio di persona, ma poche settimane dopo l'accaduto, David ha ricevuto una nuova telefonata che gli ha comunicato di esser stato ufficialmente assunto. "Pensavo di essere stato assunto per il primo lavoro [Boeing], ma in realtà era il secondo - uno per cui non ho mai avuto nemmeno un colloquio. Mi sono limitato a trasferirmi in Texas e iniziare le mie giornate lavorative".

Solo dopo aver raggiunto il Texas quindi, e solo dopo aver firmato le varie scartoffie necessarie, David Miller si è effettivamente accorto che sui documenti appariva ogni tanto il logo della NASA. Il team MAGIK è responsabile infatti della creazione e della fattibilità delle operazioni robotiche pianificate a bordo delle navette spaziali, ma la maggior parte dei prodotti è rivolta niente di meno che alla Stazione Spaziale Internazionale.

Fortunatamente Miller non si è trovato spaesato dalla cosa, dato che le sue competenze rientravano perfettamente nel tipo di personale che il team della NASA stava cercando, e anche perché nel corso dei suoi anni universitari l'ingegnere si è trovato spesso ad armeggiare con strumentazioni spaziali quali satelliti e palloni sonda.

Come si suol dire si è trattato dell'uomo giusto al momento giusto. Se c'è una cosa che questa storia ci insegna insomma è che qualunque siano le opportunità che ci si parano davanti conviene accettarle o quanto meno affrontarle, dato che non si sa mai quali strade si apriranno dinanzi a noi.



