L'incredibile storia del professore che voleva distruggere la luna con armi nucleari

Tutto ciò potrebbe sembrare una teoria del Dr. Evil (che, tra l'altro, è ricomparso recentemente in una pubblicità), uscita da un film di Austin Power... Tuttavia, un professore universitario ha realmente proposto di far saltare la Luna, per migliorare il tempo sulla Terra.

Alexander Abian, professore di matematica alla Iowa State University, pensava che farla esplodere in mille pezzi, con un'arma nucleare, potesse risolvere un sacco di problemi sul nostro pianeta.

La Luna condiziona una moltitudine di processi e fenomeni che vediamo risolversi sulla Terra: controlla le correnti oceaniche e la marea, influenza in una certa misura il tempo e altera l'inclinazione del globo. Ma cosa ha pensato il professor Abian quando ha chiesto: “Ne abbiamo davvero bisogno?”

Ha presentato questa teoria della Terra senza Luna nel 1991 in un giornale del campus, che è stato recentemente ripreso dagli archivi, dal sito di notizie scientifiche IFL Science. Ha esortato gli esperti a praticare un enorme buco sulla Luna, riempirla con esplosivi atomici e quindi farla esplodere con un “clic”.

Riteneva di essere il Galileo di questa generazione: "Sto alzando il dito petulante di sfida all'organizzazione solare per la prima volta in cinque miliardi di anni. Quei critici che dicono 'Lasciate stare le idee di Abian' sono molto vicini a coloro che hanno respinto Galileo". Anche se con quel tipo di linguaggio, ci stiamo chiedendo quanto fosse ironico il suo piano...

I vantaggi, ha detto, sarebbero l'eliminazione delle stagioni, mettendo fine a eventi meteorologici come uragani, inondazioni, incendi e bufere di neve. Sembra tutto piuttosto allettante, ma sfortunatamente gli esperti della NASA ritengono che il grande svantaggio sia che un grosso pezzo di Luna esplosa potrebbe andare a finire contro la Terra ed eliminare tutta la vita umana.

Quindi, a conti fatti, probabilmente è meglio farne a meno.