L'incredibile storia di questo raro reperto romano: da 10 anni veniva usato come scalino

La scioccante scoperta archeologica di cui si sta parlando nelle ultime ore ci porta in Inghilterra, nel lussureggiante giardino inglese di una signora. Un classico scalino, usato da 10 anni per aiutare i familiari a salire a cavallo, si è rivelato per quello che era: un raro reperto romano del II secolo d.C. dal valore di 20.400 dollari.

La donna non aveva idea di cosa avesse sotto i piedi. E' probabile che questa lastra incisa sia stata riportata alla luce circa 20 anni fa, in un piccolo villaggio dell'Inghilterra meridionale. Non consci del valore storico che poteva ricoprire, coloro che lo trovarono lo diedero alla donna, la quale, a sua volta, decise di porlo nel suo classico giardino di casa al fine di usarlo come scalino per salire a cavallo.

Un giorno, però, la stessa padrona di casa ha affermato di aver notato delle corone trionfali su uno dei lati. Incuriosita da quella particolare incisione, ha deciso di far analizzare l'intero blocco. A rivelare la sua rarità è stato l'archeologo che si è occupato delle ricerche e delle analisi della lastra - oltre al tradurre l'incisione, presente su un lato, che afferma: "La gente e i giovani uomini onorano Demetrio, figlio di Metrodoros - figlio di Leukios".

Dai nomi presenti è facile intuire che il reperto non sia stato creato nell'ex-provincia romana, la Britannia, bensì in un luogo più vicino all'odierna Grecia o Turchia. E' possibile che sia stato, successivamente, importato circa 300 anni fa, quando nell'Europa del XVIII e XIX secolo si diede il via ai Gran Tours culturali nel continente africano e nel Medio-Oriente.

Ricostruire la storia di questa lastra, tuttavia, non è facile. Queste sono solo supposizioni e non vi sono dettagli maggiori, al momento, che possano identificare il nome preciso di chi possa essere stato il primo uomo, o la prima compagnia, ad aver importato il reperto in Inghilterra. Tantomeno a chi sia appartenuto prima di finire come semplice scalino in un comunissimo giardino privato, costruito intorno agli anni '60 del Novecento.

In attesa di ulteriori informazioni, la casa d'aste Wooley and Wallis si sta occupando della vendita della lastra, posticipata a questa primavera a causa dei recenti problemi legati al Covid-19 insorti in tutto il Regno Unito. In questo lasso di tempo si spera che lo stesso pubblico o gli interessati all'argomento possano dare un contribuito alla ricostruzione storica di questo reperto da un bizzarro e misterioso background.