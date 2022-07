L'incredibile storia dell'uomo cieco che ha ottenuto la vista grazie a un fulmine

Essere colpiti da un fulmine comporta gravi conseguenze, non sempre letali, ma sicuramente segnanti e dolorose. Non per Edwin Robinson però, che nel 1980, dopo essere stato colpito da una saetta mentre si trovava nel giardino, acquisì nuovamente la vista che aveva perduto da nove anni.

Così come racconta anche il Washington Post, Robinson si sentì come se qualcuno gli avesse schioccato una frusta sulla testa in un modo talmente potente da fargli perdere i sensi. Dopo essersi ripreso, l'uomo andò a farsi un pisolino e, al suo risveglio, si accorse che riusciva a vedere di nuovo - non completamente, ma in modo sbiadito.

Impressionato da ciò, il giorno successivo Edwin andò dall'oftalmologo Dr. Albert Moulton a Portland, nel Maine. Moulton, sorpreso, disse ai giornalisti: "Non c'è dubbio che la sua vista sia tornata. Non può muovere gli occhi, ma la sua visione centrale è ritornata. So che alcuni dei miei colleghi a Washington, forse, diranno che [quella di Edwin] fosse cecità isterica, ma non è così. Era cieco".

La cecità isterica è causata da un'ansia estrema ed è un problema psicologico piuttosto che medico, innescato da un evento traumatico, in questo caso l'incidente che Robinson ebbe nove anni prima che, per l'appunto, fece perdere la vista all'uomo. Ovviamente un caso del genere, per quanto assurdo sia, non può che essere trattato con scetticismo da parte dei medici.

Secondo molti pareri dell'epoca, infatti, Robinson potrebbe aver sofferto di cecità isterica fino al momento dell'incidente con il fulmine.