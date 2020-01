Ecco l'incredibile strategia per bere del serpente a sonagli

Uno studio mette in luce l’incredibile capacità di questi serpenti che vivono in ambienti aridi di sfruttare il loro corpo per accumulare e bere l’acqua atmosferica.

Ci troviamo in una zona particolarmente arida, nel deserto di Sonosa, un’area calda e secca che si trova a Sud dell’Arizona. In questo deserto un gruppo di scienziati appartenenti all'Arizona State University ha condotto uno studio su un comportamento molto particolare di una specie di serpente che vive in questo ambiente così arido: il serpente a sonagli. La ricerca è stata pubblicata su ACS Omega e spiega come questo serpente riesca ad accumulare e bere l’acqua che si accumula sulla sua pelle. Vivendo in un ambiente così difficile, questo animale ha sviluppato un sistema molto efficiente per reperire l’acqua e non sprecarla, sia durante la pioggia, sia in presenza di nevischio.

Per prima cosa, questo animale si arrotola su se stesso e si “schiaccia” dorso-ventrale, come una schiacciatina, se vogliamo, aumentando la superficie esposta all'aria per raccogliere, in questo modo, più acqua. Una volta che l’acqua si è accumulata sulla sua pelle, il serpente inizia a berla. Tuttavia gli scienziati hanno voluto vederci chiaro e più in profondità, così hanno utilizzato un microscopio elettronico per osservare “più da vicino”, è il caso di dirlo, il meccanismo con il quale questo animale raccoglie l’acqua. Osservando le scaglie di cui è formato il suo corpo, gli scienziati hanno notato che esse hanno, sul loro lato lungo e al centro, un piccolissimo canale.

E’ stato osservato quindi, al microscopio elettronico, l’impatto di una gocciolina d’acqua sulla scaglia ed è stato notato che, subito dopo l’urto, l’acqua si distribuisce all'interno del canale. Il fatto che queste scaglie siano idrofobe, poi, fa sì che questo sistema sia estremamente efficiente ed efficace per raccogliere l’acqua atmosferica. L’insieme di tutte le scaglie forma poi una specie di rete che veicola l’acqua senza sprecarla, permettendo all'animale di dissetarsi a piacere. La natura, come sempre, trova modi ingegnosi ed efficaci per sfruttare al massimo tutte le risorse di cui le creature hanno bisogno.