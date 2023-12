L'incredibile super potere delle renne vi sorprenderà

Le renne non possono volare e non possono portare regali in tutto il mondo, ma possiedono una serie di "superpoteri" biologici che li rendono unici. Uno studio ha rivelato che le creature hanno la capacità di adattare i loro ritmi circadiani alle condizioni estreme dell'Artico, dove vivono in un ambiente di luce continua.

Questa adattabilità li rende resistenti al jet lag e ai cambiamenti di fuso orario, una caratteristica che potrebbe fornire spunti per la ricerca sulle malattie del sonno negli esseri umani. Un'altra sorprendente capacità delle renne è la loro resistenza al cancro (lo stesso vale anche per gli elefanti).

Nonostante la rapida crescita delle loro corna, che potrebbe teoricamente aumentare il rischio di sviluppare tumori, hanno un tasso di incidenza del cancro significativamente inferiore rispetto ad altri mammiferi (anche se possono svilupparsi le famigerate "corna del diavolo"). Questo fenomeno è attribuito alla presenza di geni specifici che sopprimono la formazione di tumori.

Gli scienziati stanno studiando questi geni per comprendere meglio come potrebbero essere applicati nel trattamento del cancro negli esseri umani. La loro capacità di adattarsi a condizioni ambientali estreme e la loro resistenza al cancro sono esempi di come la natura possa offrire soluzioni innovative ai problemi umani.

Inoltre, queste ricerche evidenziano l'importanza di preservare e studiare la biodiversità per scoprire nuove conoscenze che possono migliorare la salute e il benessere umano.