Incredibile svolta nei superconduttori, abbiamo davvero svelato il mistero?

In un articolo pubblicato sulla rivista Nature, Hui Hu, professore associato della Swinburne University of Technology, ha collaborato con i ricercatori dell’Università di Scienza e Tecnologia della Cina (USTC). Il team ha fatto una scoperta che potrebbe aiutare a svelare il mistero della superconduttività ad alta temperatura.

"La superfluidità quantistica e la superconduttività sono i fenomeni più intriganti della fisica quantistica", afferma lo stesso Hu.

I materiali superconduttori ad alta temperatura offrono la prospettiva di migliorare significativamente l'efficienza energetica fornendo computer più veloci e consentendo nuovi dispositivi di archiviazione della memoria. Tuttavia, dopo aver scoperto un nuovo superconduttore, ancora oggi il loro funzionamento rimane un mistero.

Cercando di rendere comprensibile i risultati (decisamente complessi) della ricerca, ricordiamo come nei superconduttori gli elettroni tendano a lasciare le proprie posizioni di partenza, accoppiandosi per condurre elettricità. Durante questo spostamento, creano una sorta di "buco" che viene chiamato formalmente "gap". Per pseudogap, si intende quindi quella fase della materia che precede lo stato superconduttivo vero e proprio, nei superconduttori ad alte temperature.

"Nonostante gli enormi sforzi compiuti negli ultimi quattro decenni, l’origine della superconduttività ad alta temperatura, in particolare la comparsa di un gap energetico nello stato normale prima della superconduzione, rimane un mistero", affermano i ricercatori.

Tornando allo studio, il team ha condotto esperimenti che hanno rivelato la presenza di accoppiamenti pseudogap in una nuvola di atomi di litio fermionici fortemente interagenti. Le ripercussioni potrebbero essere realmente infinite.

Questa scoperta conferma infatti che più particelle si accoppiano prima di raggiungere una temperatura critica, portando a una notevole superfluidità quantistica.

Questa scoperta mette completamente in discussione la nozione precedente secondo cui solo coppie di particelle erano coinvolte in questo processo.

In realtà, l’utilizzo di atomi ultrafreddi per simili scopi era già stato tentato nel 2010, ma non ha avuto successo. Questa volta però, sono stati adoperati metodi all’avanguardia per preparare nubi di Fermi omogenee e rimuovere collisioni interatomiche indesiderate, con un controllo del campo magnetico ultrastabile a livelli senza precedenti.

"Questa scoperta avrà senza dubbio implicazioni di vasta portata per lo studio futuro dei sistemi di Fermi fortemente interagenti e potrebbe portare a potenziali applicazioni nelle future tecnologie quantistiche", conclude Hu.

Sicuramente si tratta solo di un piccolo passo nella lunga e tortuosa strada che ci porterà a comprendere e padroneggiare simili tecnologie, tuttavia, come ci insegna il primo semiconduttore in grafene, la ricerca scientifica non smette mai di sorprenderci.