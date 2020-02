L'incredibile tecnologia della SuperCam del Mars 2020: ecco cosa potrà fare

Tra poco meno di un anno la NASA invierà il suo rover su Marte, il Mars 2020. Gli obiettivi primari della missione consistono nello studiare l'abitabilità di Marte, nell'investigare il suo passato e trovare, se ci sono state, tracce di vita biologica (tra le tante cose).

Il veicolo spaziale, sarà dotato di un laser in grado di studiare a distanza (fino a 7 metri) la mineralogia e la chimica del pianeta. Uno dei sette strumenti, chiamato SuperCam, è stato costruito da centinaia di membri di un team, e racchiude una tecnologia che richiederebbe diversi pezzi di equipaggiamento di dimensioni considerevoli in qualcosa di non più grande di una scatola di scarpe.

La SuperCam sparerà un raggio laser dalla "testa", per vaporizzare piccole porzioni di roccia a distanza, fornendo informazioni che saranno essenziali agli scienziati. L'uso di un raggio laser aiuterà i ricercatori a identificare i minerali che sono al di fuori della portata del braccio robotico del rover o in aree troppo ripide. Inoltre consentirà loro di analizzare un obiettivo prima di decidere se guidare il rover lì per ulteriori analisi. Successivamente, il Mars 2020 raccoglierà questi campioni in tubi di metallo, depositandoli infine in una posizione predeterminata per una missione di raccolta futura.

Dopo aver vaporizzato il materiale a 10.000 °C, una fotocamera speciale può determinare la composizione chimica della sostanza carbonizzata. Un'altra nuova funzionalità di SuperCam è un laser verde capace di determinare la composizione molecolare dei materiali di superficie, producendo un segnale a seconda di quali elementi sono legati insieme, una tecnica chiamata "Raman spectroscopy".

La camera contiene anche un microfono in modo che gli scienziati possano ascoltare il suono prodotto ogni volta che il laser colpisce un bersaglio. "Il microfono ha uno scopo pratico e ci racconterà qualcosa sui nostri obiettivi a distanza. Ma possiamo anche usarlo per registrare direttamente il suono del paesaggio marziano o la rotazione dell'albero del rover", ha affermato infine Sylvestre Maurice dell'Institute for Research in Astrophysics and Planetary Science.

Un rover che esplorerà a 360° il Pianeta Rosso. Non vediamo l'ora.