Questo incredibile top per giochi da tavolo modulare si stampa in 3D

Complice il reveal di stampanti come la Anycubic Kobra Go, il mondo della stampa 3D sta diventando sempre più automatico e accessibile, richiamando a sé ogni giorno nuovi utenti pronti a cimentarsi in questo straordinario hobby.

Allo stesso modo, anche progettisti e designer si stanno moltiplicando, tra professionisti e amatori che si cimentano con nuove proposte talvolta davvero interessanti.

È il caso di StageTop, che attualmente ha sfondato il muro dei 150.000 dollari su Kickstarter con un obiettivo di appena 6.621. Cifre impressionanti, se si pensa che si tratta solo di un progetto da scaricare e stampare in autonomia (in pratica, ai backer verrà spedito solo un archivio di STL).

L'idea è semplice quanto geniale e certamente prima di StageTop anche altri progetti si sono avvicinati alla stessa idea, non con lo stesso successo e certamente non con le medesime feature. Si tratta di un top modulare per giochi da tavolo, una vera e propria board piana da assemblare a seconda del tipo di gioco che si intende affrontare, rigida, con piedini eventualmente estensibili e che si poggia semplicemente su un qualsiasi tavolo, consentendo di lasciarne parzialmente accessibile la superficie sottostante per poggiare cibo e bevande.

La dimensione è personalizzabile: potete stampare tutti i pezzi che volete e assemblarli a seconda della dimensione del vostro tavolo e soprattutto dell'area di gioco che vi serve. Dopodiché si assemblano i piedi e i bordi, che possono essere lisci, texturizzati oppure scanalati per bloccare in piedi le proprie carte nei giochi che lo richiedono. Infine, gli accessori. Ce ne sono tantissimi, inclusa una fantastica dice tower per lanciare i dadi senza perderli e che ricade verso il basso da una feritoia posta direttamente nel piano di gioco.

Il progetto non è esattamente tra i più economici e richiede almeno 48 dollari per ottenere l'uso personale del progetto STL, con data di consegna prevista per marzo 2023. Per chi volesse la licenza commerciale, invece, è possibile ottenerla a 96 dollari con due anni di autorizzazione.

Esistono diversi temi, tra cui una versione in simil-parquet e una medievaleggiante. Gli stretch goal intermedi erano tantissimi e sono stati tutti già completamente raggiunti, indice di un forte interesse da parte del pubblico per questo progetto.

Chi volesse cimentarsi nell'opera potrà farlo se ha a disposizione una stampante FDM con area di stampa di almeno 210 mm2, quindi formati ridotti come la Prusa Mini non saranno compatibili.