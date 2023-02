È incredibile: trovate per la prima volta tracce di questo raro animale sul monte Everest

Sapevate che il gatto di Pallas vive addirittura in Nepal? A quanto pare il cane Rupee non è l’unico ad aver scalato il monte Everest. Vediamo cosa ci svela uno straordinario studio.

Stiamo parlando di uno dei felini più rari al mondo, dalle sorprendenti capacità mimetiche e che vive spesso in zone inaccessibili, tanto che osservarne uno in natura è estremamente complicato. Uno studio pubblicato su Cat News, condotto da un team di ricercatori della Wildlife Conservation Society in seguito ad una spedizione organizzata nel 2019 e presentata come la più meticolosa di sempre, ha permesso di scovarne le tracce.

La spedizione è durata quasi un mese nella primavera del 2019 ed ha coinvolto diversi gruppi di ricerca. Quello coordinato da Tracie Seimon si è occupato nello specifico del versante meridionale dell'Everest con l'obiettivo di prelevare campioni ambientali in due differenti località a 6 km di distanza l'una dall'altra. Fra questi campioni sono presenti anche le feci in grado di riconoscere e dare un nome all'animale che le ha prodotte.

È proprio grazie ad alcuni di questi campioni che è stata scoperta la presenza nel territorio del gatto di Pallas. A quanto pare affidarsi alla sua cacca è stato essenziale, poiché questa non ha solo confermato la sua presenza, ma ha anche palesato la sua dieta composta per lo più da “pika”, ovvero piccoli mammiferi parenti di lepri e conigli.

Probabilmente consapevoli che i gatti ricevono troppe coccole, il team di ricercatori ha quindi affermato che il gatto di Pallas vive ufficialmente anche in Nepal ma il loro scopo d'ora in poi, sarà quello di vederne uno dal vivo, riuscendo magari a salvaguardare uno splendido animale a forte rischio estinzione.