Incredibile UEFA, sorteggio della Champions da rifare per un problema software

Incredibile a Nizza, dove stamattina si erano svolti i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League, dove la Juventus aveva beccato lo Sporting Lisbona e l'Inter l'Ajax. La federazione ha fatto sapere che i sorteggi saranno ripetuti alle ore 15 a causa di un problema software.

In una nota diffusa sull'account ufficiale Twitter della Champions League si legge che "a causa di un problema tecnico col software di un provider esterno, che istruisce gli ufficiali su quali team possano affrontarsi e quali no, si è verificato un errore nel sorteggio degli ottavi di Champions League".

Già nei primi minuti successivi all'assegnazione delle squadre, in molti avevano notato una stranezza: il Manchester United era infatti stato accoppiato con il Villareal. Ciò non era possibile in quanto le due squadre si erano sfidate già nella fase a gironi della Champions League, e la UEFA aveva immediatamente provveduto a fare una correzione, nonostante la reazione incredula di Andrei Arshavin. L'Atletico Madrid aveva minacciato un ricorso in quanto evidentemente il sorteggio non era regolare.

Solo successivamente la UEFA ha deciso di cancellare il tutto e di procedere con una nuova estrazione che si terrà alle ore 15 italiane. Gli altri accoppiamenti erano Real Madrid-Benfica, Manchester Utd-Psg, Bayern-Atletico Madrid, Liverpool-Salisburgo e Lilla-Chelsea.

Ricordiamo che da quest'anno la Champions League viene trasmessa anche su Prime Video.