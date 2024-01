Quest'uomo si è sparato un chiodo nell'occhio e nel cervello... ed è ancora vivo

Ecco un episodio in grado di far rabbrividire chiunque. Questa volta ci troviamo presso l’ospedale Sultanah Bahiyah in Malesia e parliamo di un caso medico talmente importante da pubblicato sulla rivista Cureus. Ve lo diciamo da subito: questa notizia non è per i deboli di stomaco.

Dopo aver visto come operare i tumori con un martello pneumatico, questa volta l’episodio in questione riguarda un trentenne intento a lavorare all’interno di un cantiere edile, che ha subito un gravissimo incidente azionando una pistola sparachiodi pneumatica senza indossare occhiali di sicurezza. Una volta inceppatasi la sparachiodi, l’uomo ha infatti deciso di controllare la canna. Il finale è facilmente intuibile.

E’ accidentalmente partito un chiodo, che ha perforato il suo occhio sinistro. Una volta giunto in ospedale, nonostante la vistosa ferita che causava copioso sanguinamento e la conseguente perdita della vista, risultava perfettamente lucido e senza apparenti ripercussioni.

Dopo aver effettuato una (doverosa) radiografia del cranio, è emersa la reale entità del danno. Il chiodo è infatti completamente penetrato all’interno del lobo frontale del cervello, con danni anche alle regioni limitrofe e fratturando l’orbita oculare.

Il paziente è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per rimuovere il chiodo. Fortunatamente, le principali arterie e i nervi olfattivi e oculari erano rimasti totalmente indenni.

Queste peculiari lesioni sono chiamate lesioni intracraniche a penetrazione transorbitale (TOPI), e risultano essere particolarmente rare, ciononostante, hanno un alto tasso di mortalità. A quanto pare però, non è questo il caso.

"Si è ripreso bene durante il periodo postoperatorio senza alcun deficit neurologico", ha scritto il team, spiegando poi che è stato dimesso dopo soli cinque giorni di ospedale. Vi sono però notizie non altrettanto positive per quanto riguarda la vista.

I medici hanno infatti confermato che la vista dell’uomo sfortunatamente non era tornata durante l’ultimo controllo, avvenuto circa una settimana dopo il terribile incidente. Tutto ciò dovrebbe però farci riflettere particolarmente.

Per evitare di finire come Phineas Gage dopo l’incidente, gli autori hanno infatti concluso che questo caso dovrebbe servire da avvertimento sull’importanza di adeguate procedure di sicurezza sul posto di lavoro.

Arrivati a questo punto vi informiamo che, chiunque volesse vedere i risultati di questo incredibile incidente, può andare direttamente al seguente link.