Incredibile, ma questi vermi di Chernobyl sono immortali alle radiazioni

Negli anfratti oscuri di Chernobyl, piccoli esseri sfidano le leggi della natura come le conosciamo. I nematodi, minuscoli vermi che popolano la Zona di Esclusione di Chernobyl, si dimostrano imperturbabili di fronte ai livelli di radiazione che per l'uomo sarebbero letali.

Non è la prima volta che vediamo qualcosa del genere: i lupi hanno sviluppato delle abilità anti-cancro, mentre le rane hanno cambiato persino colore. La ricerca, che ha esaminato da vicino il DNA di questi organismi microscopici, svela come, nonostante l'esposizione a radiazioni ionizzanti considerate nocive, il codice genetico dei nematodi rimanga inalterato.

La catastrofe nucleare del 1986 ha trasformato la regione circostante la centrale di Chornobyl nel paesaggio più radioattivo del pianeta. A distanza di quasi quarant'anni, un raggio di 30 chilometri attorno al sito è ancora deserto, a causa dell'elevata radioattività residua. Il dubbio che tormenta gli scienziati riguarda l'impatto di questa radiazione sulla fauna locale.

La dottoressa Sophia Tintori e il suo team hanno raccolto 15 esemplari di nematodi da diverse aree della Zona di Esclusione, confrontandone il genoma con quello di vermi della stessa specie provenienti da altre parti del mondo. Contrariamente alle aspettative, i nematodi di Chernobyl non mostrano differenze cromosomiche rispetto ai loro parenti di Germania, Stati Uniti, Australia, Mauritius e Filippine.

Ulteriori analisi confermano che i nematodi di Chernobyl non hanno subito mutazioni recenti più di quelli provenienti da altre regioni, indicando che il loro DNA non è stato danneggiato dalla radiazione. Questo studio non solo evidenzia l'incredibile resistenza dei nematodi ma apre anche nuove prospettive per la comprensione della suscettibilità umana ai danni al DNA, offrendo spunti per la ricerca sul cancro e altre malattie.